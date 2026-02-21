La Conselleria de Educación del Govern balear investigó el curso pasado 871 casos de acoso escolar

La Conselleria de Educación del Govern balear intercedió el pasado curso en 871 procedimientos por acoso escolar según la Memoria 2024-2025 del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit).

Un informe que confirma el refuerzo del sistema educativo en materia de prevención, detección y acompañamiento, así como el impacto directo que tiene la labor del equipo en el bienestar de toda la comunidad escolar.

La incorporación de la figura del psicólogo educativo en los centros sostenidos con fondos públicos, impulsada por la Conselleria de Educación de manera pionera en el Estado, se ha consolidado como una de las medidas más transformadoras del sistema educativo balear.

La memoria refleja un incremento en la activación de los protocolos de prevención, detección e intervención del acoso y ciberacoso, resultado de una mayor sensibilización y de la consolidación de los circuitos de detección.

En el caso del protocolo de acoso y ciberacoso, se han activado 871 procedimientos, de los cuales se han confirmado un 23,7 % de los casos, lo que indica que los centros activan el protocolo de manera preventiva y que la mayoría de las situaciones se resuelven antes de llegar a un nivel grave.

Por islas, en Mallorca se han activado 671 protocolos, 142 en Ibiza, 54 en Menorca y 3 en Formentera. El resultado muestra que la detección precoz y la cultura de vigilancia activa funcionan como mecanismos efectivos de protección.

El protocolo de acompañamiento al alumnado trans mantiene la estabilidad registrada en cursos anteriores, con 40 casos. Por islas, 34 corresponden a Mallorca, 4 a Ibiza, 1 a Menorca y 1 a Formentera. Este dato refleja la eficacia de los circuitos de atención y la confianza de los centros en los procedimientos establecidos.

Violencias machistas en las aulas

También se han activado 105 protocolos de violencias machistas, con una mayoría de casos relacionados con relaciones entre adolescentes, lo que confirma la pertinencia de las actuaciones preventivas que la Conselleria ha impulsado en el marco de las convocatorias del 25N y el 8M.

Estos 105 protocolos se reparten en 84 casos en Mallorca, 13 en Ibiza, 7 en Menorca y uno en Formentera.

El refuerzo de la comunicación institucional también ha sido uno de los pilares del curso. La difusión a través del boletín NoticiÈxit, el canal de WhatsApp y las redes sociales ha permitido aumentar el alcance y la utilidad de los recursos de Convivèxit, facilitando el acceso a materiales actualizados y a buenas prácticas.

La Conselleria de Educación y Universidades destaca que la memoria de este año confirma que las Illes Balears disponen de un sistema de prevención y acompañamiento eficiente. El curso 2025-2026 incorporará nuevos retos, entre los cuales destacan el despliegue del II Plan de Coeducación, la publicación del nuevo protocolo de suicidio y ANS, la mejora de la presencia territorial y la creación de una Comisión de Convivencia para reforzar el trabajo en red y la actualización de los protocolos.