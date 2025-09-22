El Consell de Mallorca construirá una nueva rotonda de acceso a la UIB

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, han firmado este lunes, en el edificio del Rectorado Son Lledó, un convenio para construir una nueva rotonda de acceso a la universidad.

El Consell ha informado a través de un comunicado de que el presidente Galmés ha firmado un convenio con el rector de la UIB, Jaume Carot, para ejecutar el proyecto de construcción de una rotonda que se situará en la entrada principal del campus de la universidad dentro de la carretera que conecta Palma con Valldemossa. El Consell invertirá aproximadamente unos 850.000 euros en las obras.

En el acuerdo firmado entre las partes se especifica que la UIB se hará cargo de los costes de redacción del proyecto mientras que la institución insular pagará y ejecutará la construcción de la rotonda.

Ahora mismo ya se está redactando el proyecto y los técnicos del Consell se coordinan con la UIB para elaborar esta importante infraestructura. Se calcula que a finales de año se podría empezar a licitar la obra y a principios del 2026 se podrían iniciar los trabajos.

El objetivo de la obra es aumentar la seguridad de los usuarios de la universidad que mayoritariamente son jóvenes a partir de 18 años que se han sacado recientemente el permiso de conducir. Actualmente, el acceso presenta cierta peligrosidad, sobre todo cuando se tiene que girar hacia la izquierda. A todo eso, se añade el aumento del tráfico general de la carretera de Valldemossa que incrementa el riesgo del tramo. Con esta actuación se espera conseguir la disminución de velocidad de los usuarios que utilizan la vía y mejorar la capacidad del tráfico sobre todo en horas puntas.

Llorenç Galmés ha explicado que «con esta obra, fruto de la colaboración institucional entre el Consell y la Universidad, se actúa en un punto conflictivo de la circulación en Mallorca y se refuerza la seguridad de los millares de estudiantes, profesores y trabajadores que cada día acceden al campus de la universidad».

Asimismo, ha recordado que «la carretera de Valldemossa soporta una media de 40.000 vehículos diarios y la mayoría son coches que acuden a la UIB, por eso el convenio que se firma este lunes tiene una gran relevancia y se tiene que celebrar la colaboración institucional entre UIB y Consell», ha manifestado.

El convenio firmado especifica que la UIB cederá temporalmente los terrenos que se tengan que ocupar durante las obras. Además, ya está previsto colocar la obra de arte Jardín Vertical de Luis Marino de Diego y se ha encargado su compra.