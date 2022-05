El «conseguidor» de entradas

Álex Mora es un joven diseñador gráfico que reside en Barcelona y que se ha convertido en las últimas 24 horas en un verdadero héroe del mallorquinismo. A través de un programa informático que le permitía refrescar la web de Osasuna cada segundo ha conseguido más de 60 entradas para el partido de mañana que ha ido repartiendo entre los aficionados, muchos de los cuales podrán estar en El Sadar gracias a él, ya que no habían resultado agraciados en el sorteo efectuado por el club.

«Quería ir al partido con unos amigos porque somos muy mallorquinistas, pero dado que no vivimos en Palma ni somos abonados no había posibilidad de entrar en el sorteo de las entradas que había recibido el club, por lo que me puse a buscarlas a través de Osasuna», explica Álex, que relata que «al principio no había nada, pero poco a poco fueron liberándolas. A las 10.30 de la mañana yo ya tenía compradas las cuatro que necesitaba, pero me di cuenta de la enorme demanda que había y pensé.. ¿por qué no echar una mano? Entonces instalé un programa que iba refrescando la web de Osasuna cada segundo, fui comprando más localidades y las ofrecí a través de las redes sociales».

Yo paro por hoy, mañana por la tarde cuando vuelva a casa sigo, no puedo más. Siento a los q no he podido conseguir, habré conseguido unas 50.

Lo dicho mañana sigo 🥲 @SavierFosterYT @esberro @PMUBarcelona @MMallorquinista — Alex Mora 🔴⚫ (@aleexmoraa25) May 20, 2022

«He tenido muchísimas peticiones», asegura Álex, que en ningún momento ha pretendido obtener ningún beneficio por su iniciativa. «Qué va, yo las vendí por lo mismo que me habían costado vía Bizum, aunque es cierto que mucha gente me ha dejado luego alguna pequeña propina, pero ha sido iniciativa suya porque yo nunca se lo pedí».

Todavía puede conseguir entradas, aunque lógicamente la demanda ha bajado muchísimo «porque casi todo el mundo que quería ir ya las tiene», aunque sí que deja abierta la puerta a «lograr alguna más. De hecho ahora mismo me quedan una o dos pero he dejado de sacarlas por mi cuenta porque no quiero quedarme colgado. Hay gente que te dice que las quiere y luego no consiguen avión o les sale demasiado caro el vuelo y ya no quieren saber nada».

Mañana saldrá de Barcelona junto a sus tres amigos para estar mañana «con tiempo» en Pamplona, por lo que tendrá que recorrer por carretera casi 500 kilómetros, pero ya ha colgado en su cuenta de Twitter una convocatoria para los seguidores del Mallorca en una zona de la capital navarra muy cerquita del estadio.

Que vos pareix quedar aquí hi ha zona de bars i un parc al costat, i esta a propet del camp, Mallorca, HAZLO!!

Quedar migdia sobre les 16-17 quan sigui sa gent per allà @MMallorquinista @Barralet19 @esberro @FansDelMallorca @MesetaRcdm RT i difusió 🔴⚫️ — Alex Mora 🔴⚫ (@aleexmoraa25) May 21, 2022

«Estoy convencido de que nos vamos a quedar en Primera», afirma Álex, que también asegura que «el año que viene haremos un esfuerzo y me sacaré el carné de abonado, sea en la categoría que sea». Gracias a él muchos mallorquinistas verán el partido en directo. Es el nuevo héroe de la afición.