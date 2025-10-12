Un conductor chileno sin carné huye tras chocar contra un bus en Palma y sus padres intentan encubrirlo

La Policía Local de Palma investiga a un hombre chileno de 35 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con pérdida total de puntos del carné. El incidente ocurrió la tarde del pasado 19 de septiembre en la barriada de Son Ferriol, cuando el conductor colisionó su turismo contra un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y abandonó el lugar sin prestar asistencia.

En el accidente resultaron heridas leves dos personas que viajaban en el autobús, entre ellas un menor de tan solo 2 años. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió atender a los afectados y trasladarlos a un centro sanitario, aunque afortunadamente no presentaban lesiones graves.

La conductora del autobús, que presenció el impacto, proporcionó una descripción detallada del fugado a la policía, lo que permitió a los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) iniciar de inmediato la investigación. La situación se complicó minutos después, cuando los padres del presunto autor del accidente se presentaron en el lugar e intentaron autoinculparse de manera separada para proteger a su hijo. Tras varias contradicciones y ante la evidencia de los hechos, finalmente revelaron la identidad del verdadero responsable.

Como parte de la investigación, se revisaron las grabaciones de las cámaras del interior del autobús, donde se pudo observar con claridad al conductor del turismo en el momento del choque. Posteriormente, la verificación en las bases de datos confirmó que el hombre circulaba sin vigencia del permiso de conducir, ya que había perdido la totalidad de los puntos del carné. A pesar de ser citado oficialmente, el conductor no se presentó en dependencias policiales.

La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado, que fue remitido a la autoridad judicial el pasado martes. Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tráfico y alertaron sobre los riesgos que supone conducir sin carné, especialmente en vías urbanas con alto flujo de vehículos y peatones.

El caso generó cierta expectación entre los vecinos de Son Ferriol. Especialmente, por la situación familiar que rodea el hecho —con los progenitores intentando encubrir a su hijo— ha sido considerada un agravante que podría influir en la valoración judicial del caso. La investigación continúa abierta para esclarecer responsabilidades y determinar si existen otras conductas delictivas asociadas.