Un vecino del pueblo mallorquín de Sóller ha sido condenado a un año y ocho meses de cárcel por haber acosado durante cerca de un año a un agente de la Guardia Civil destinado en la isla de Mallorca. El individuo, que también tendrá que pagar una indemnización de 2.000 euros, le profería todo tipo de insultos y amenazas, tales como «puto español de mierda, «facha de mierda» o «hijo de puta forastero».

Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso OKBALEARES, el varón iba a buscar al guardia civil a una cafetería que frecuentaba para verter contra él todo tipo de improperios de corte hispanófobo y expresiones vejatorias. El agente, lejos de entrar al trapo, prefirió no caer en las provocaciones y evitó en todo momento entrar en cualquier tipo de enfrentamiento directo con el hombre.

Sin embargo, la sentencia del juzgado considera que todos estos actos, que sucedieron de manera reiterada a lo largo del año 2023, alteraron la vida cotidiana del agente de la Benemérita, quien se vio obligado a modificar sus hábitos de vida por temor a su integridad física y su seguridad.

La jueza considera que el condenado acosaba al agente «con el ánimo de perturbar la paz interior y coartar la libertad de la víctima, por el mero hecho de ser guardia civil» y «con la intención de menoscabar su dignidad y evitar que pudiera desarrollar su vida con normalidad debido a su condición de agente de la autoridad».

La sentencia recoge toda una colección de insultos y amenazas que el varón profirió, en catalán, al guardia civil: «En Mallorca hablamos mallorquín, no español», «fuera de Mallorca», «yo soy de Mallorca, tu no», «puta Guardia Civil de mierda», «sois unos chulos porque tenéis placa», «fascista», «sois todos unos fachas y chulos», «puta Guardia Civil y puta policía», «puto forastero de mierda», «guardia civil facha» o «nazi».

En un episodio ocurrido el 23 de noviembre de 2023, el autor de los insultos se dirigió al agente en un local de Sóller y le aseguró que «por su culpa no podía entrar». Posteriormente le volvió a insultar y amenazó con agredirle físicamente: «Hijo de puta, sal que te reventaré». Minutos más tarde, cuando el guardia salió del establecimiento, el condenado le persiguió mientras le profería frases vejatorias.

Ahora, el varón ha sido juzgado tras reconocer todos los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Se le ha condenado a veinte meses de cárcel por los delitos de acoso y amenazas, y además deberá indemnizar al agente con un total de 2.000 euros. Tampoco podrá acercarse ni comunicarse con él durante tres años. El agente de la Guardia Civil contó con la defensa del reconocido letrado Gerard Palmer, que en esta ocasión ejerció la acusación particular.