La concejala socialista de Palma Angélica Pastor renuncia a la dedicación política exclusiva

La concejala socialista de Palma Angélica Pastor renuncia a su dedicación política exclusiva en el Ayuntamiento de la capital balear, y ahonda la crisis de un grupo municipal del PSOE en la plaza de Cort, sin rumbo ni liderazgo, más dividido que nunca, y una Ejecutiva dirigida por Iago Negueruela de la que no forman parte los cuatro jefes de las juntas locales del PSOE en la capital balear, ni cinco de sus ocho concejales.

La renuncia de Pastor no es la de una edil cualquiera ya que se trata de una concejala que en los pasados ocho años de gobierno municipal socialista, tuvo un peso específico notable liderando en la primera de sus legislaturas un área como Seguridad Ciudadana, y en la segunda, la de Infraestructuras.

Además Pastor es una de las figuras políticas clave en la agrupación del PSOE de Palma-Ponent, la más numerosa de toda Baleares, si bien no forma en estos momentos parte de su dirección de la que ha sido desplazada por orden directa de Negueruela, también portavoz parlamentario del PSOE en la Cámara balear.

Tras su renuncia, Pastor pasa a trabajar en la administración autonómica, y también ejercerá de abogada, asistiendo a los plenos y mantendrá el acta hasta final de la presente legislatura.

El paso a un segundo plano de Pastor, se produce además en un momento complicado dentro de un grupo municipal sin liderazgo -Negueruela no es concejal- ni candidato decidido para ser cabeza de lista del partido en las elecciones municipales de 2027.

No lo será a buen seguro el portavoz municipal, Xisco Ducrós, dado que las personas de confianza de Negueruela y, por tanto, de la aún número uno del PSOE balear, Francina Armengol, son Silvana González, Xisco Dalmau y Daniel Oliveira, secretario general de la agrupación socialista de Palma- Llevant, la segunda en número de militantes.

El resto de concejales del grupo municipal socialista aspira a tener algún puesto que dé opciones para salir elegido en alguna de las tres candidaturas electorales para los comicios autonómicos, insulares o municipales de 2027.