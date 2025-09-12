Los comerciantes de Alcúdia piden contundencia policial contra la venta ambulante ilegal en la playa

La Asociación de Comercios de Alcúdia, integrada en AFEDECO, ha agradecido este viernes la operación conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil contra los productos falsificados en el puerto, que concluyó con la incautación de miles de falsificaciones en varios establecimientos.

A través de un comunicado, estos comerciantes reconocen «el trabajo profesional y coordinado de los cuerpos de seguridad, que ha permitido proteger los derechos de propiedad industrial, garantizar la competencia leal entre comercios y salvaguardar a los consumidores, tanto residentes como turistas».

Esta asociación pone de manifiesto que este tipo de actuaciones son «absolutamente necesarias», ya que toda actividad ilegal “atenta contra la normalidad económica y social del municipio”.

No obstante, el presidente de la Asociación de Comercios de Alcúdia, Francisco Vénzala, ha señalado la contradicción que supone actuar con contundencia contra las falsificaciones en locales a pie de calle, mientras «se tolera la cada vez más prolífica venta ambulante ilegal en la zona de la playa de Alcúdia».

«Esta actividad, igualmente ilícita, afecta gravemente al comercio local, proyecta una imagen negativa de nuestra oferta turística y deja indefensos a los consumidores frente a productos sin garantías», ha subrayado Vénzala.

Por ello, desde la Asociación de Comercios de Alcúdia se reclama que la misma firmeza mostrada en el puerto se aplique también frente a la venta ambulante ilegal en las playas del municipio. «Sólo con un compromiso integral y coherente en la lucha contra las falsificaciones y la economía sumergida podremos garantizar un entorno comercial justo, ordenado y respetuoso con las normas», concluye la asociación.

Hay que recordar que agentes de la Policía Local de Alcúdia, en colaboración con la Guardia Civil, llevaron a cabo en la tarde-noche del pasado martes una amplia operación contra la venta de productos falsificados en el Puerto de Alcúdia. El dispositivo concluyó con la inspección de una decena de tiendas regentadas por ciudadanos de origen chino y paquistaní, y la incautación de miles de falsificaciones que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

El operativo, en el que participaron alrededor de 25 agentes, se centró en comercios abiertos al público y contó con el apoyo de tres peritos especializados desplazados desde la península. Estos expertos se encargaron de verificar la autenticidad de los productos intervenidos, garantizando la precisión del peritaje.