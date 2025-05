El coloso Leo Román no le bastó al Mallorca en el Bernabéu. Sus increíbles paradas, que desesperaron a los jugadores del Real Madrid, se quedaron en nada a causa de un gol de Jacobo Ramón en la última jugada del partido, cuando el empate parecía garantizado. El equipo de Arrasate murió en la orilla, pero le quedan aún dos jornadas por delante para engancharse a competiciones europeas, aunque ahora ya no depende de sí mismo porque tanto Osasuna como Rayo aún no han jugado.

Dos minutos tardó Leo Román en mostrarle al público del Bernabéu una muestra de su extenso catálogo. El ibicenco sacó una mano descomunal ante Endrick, que se había plantado en solitario, y con su parada no sólo evitó el 1-0, sino que abrió la puerta para que poco después llegara el 0-1. A los once minutos Asencio no defendió bien un balón ante Mateu Jaume, que advirtió la presencia de Valjent en el área y allí, con la pierna izquierda, el eslovaco fabricó el que seguramente haya sido el remate de su vida, un disparo cruzado al que no llegó Courtois, y que acabó alojándose en el fondo de la porteria.

El gol cogió al Real Madrid por sorpresa. No esperaba encontrar resistencia y de repente se vio por detrás en el marcador. Le costó volver a entrar en el partido, porque estaba visiblemente desmotivado, y para colmo en sus pocas llegadas se topó con un verdadero coloso. Leo Román primero le cerró el camino del empate a Bellingham y luego a Modric, que se desesperó al ver como el portero pitiuoso mandaba a córner un disparo desde fuera del área que parecía imparable. También Mbappé se encontró a Leo, absolutamente decidido a mejorar incluso su actuación ante el Barcelona. Así se lo demostró a Valverde en su quinta parada a los 43 minutos, la última de una primera parte que sirvió para volver a poner en evidencia que el Mallorca tiene la mejor portería de Primera División.

Como no podía ser de otro modo, el Real Madrid monopolizó la segunda parte, pero durante muchos minutos se estrelló contra la impecable defensa mallorquinista, hasta el punto de que Leo Román no tuvo que intervenir ni una sola vez. Sin embargo, todo saltó por los aires a los 68 minutos cuando Mbappé, en una acción individual, se fue de Mateu Jaume, se fue de Valjent y ante la llegada de Raíllo consiguió lo que parecía imposible: vencer al titán ibicenco.

El 1-1 lo cambió absolutamente todo y en el intercambio de golpes el primero que sacó el revólver fue el Mallorca. En la jugada siguiente al empate un error defensivo dejó solo ante Courtois a Mateu Jaume, que tuvo en su pie el 1-2, pero se lo negó el portero belga con un paradón decisivo. Otro parecido le hizo después Leo Román a Arda Guller, en su primera intervención de la segunda parte, aunque a partir de ahí fue un no parar.

La recta final fue un verdadero asedio. Leo estiró la pierna ante Bellingham y luego Valjent sacó bajo palos un remate de Mbappé que iba dentro. Eso fue justo antes de que Gonzalo, a puerta vacía, no aprovechara un pase de Fran García, y de que Valverde se volviera a topar con el coloso ibicenco. Todo parecía encaminado al empate, pero en el minuto 94 Copete cometió un grave error y se quedó parado, permitiendo el remate del central Jacobo Ramón a la red.

Real Madrid: Courtois (2), Valverde (2), Jacobo (1), Asencio (1), Fran García (1), Ceballos (1), Modric (1), Bellingham (2), Arda Guller (1), Endrick (1) y Mbappé (2). Vallejo (1) por Asencio (63′), Gonzalo (1) por Endrick (73′)

Mallorca: Leo Román (3), Mateu Jaume (2), Valjent (2), Raíllo (2), Copete (1), Lato (1), Samú Costa (1), Sergi Darder (2), Antonio Sánchez (1), Larin (1) y Muriqi (1). Dani Rodríguez (1) por Antonio Sánchez (58′), Omar Mascarell (1) por Larin (58′), Mojica (1) por Lato (76′), Maffeo (1) por Mateu Jaume (76′), Marc Doménech (1) por Sergi Darder (83′)

Árbitro: Alberola Rojas (1). TA Antonio Sánchez, Samú Costa, Maffeo

Goles: 0-1. Min.11: Valjent; 1-1. Min.68: Mbappé; 2-1, Min.94: Jacobo Ramón