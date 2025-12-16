El Club de Mar organizará el próximo Europeo de Flying Fifteen

El Club de Mar- Mallorca acogerá el próximo Campeonato de Europa de la categoría Flying Fifteen International, que se disputará del 6 al 11 de octubre de 2026. La cita espera reunir a medio centenar de embarcaciones con tripulaciones llegadas de diferentes países de todo el continente.

La World Sailing y la Asociación de la Clase Internacional Flying Fifteen International han confirmado la candidatura mallorquina para albergar el Campeonato de Europa del próximo año de esta categoría.

El comodoro del Club de Mar Mallorca, Manuel Nadal de Uhler, ha señalado la satisfacción de la entidad por albergar esta prueba, remarcando que es la primera vez que el club organiza un Campeonato de Europa. “Estamos reforzando nuestra actividad en la sección de vela y esta competición internacional supondrá un gran impulso”, ha afirmado.

El Campeonato de Europa de la categoría Flying Fifteen International se disputa cada dos años y Mallorca recogerá el testigo de la localidad francesa de Morgat, donde se proclamaron campeones los británicos Ian Pinnell e Ian Cadwallader.

El Flying Fifteen International es un velero de quilla para dos personas, diseñado por Uffa Fox y botado en 1949, que se convirtió en popular por ser un barco divertido y competitivo. En sus 76 años de historia, este clásico ha sido capaz de mantener su vigencia a través de modernizaciones en sus moldes y la incorporación de materiales modernos como el carbono.

En Mallorca hay una nutrida flota de embarcaciones y tripulaciones de Flying Fifteen International que tienen su base de operaciones en el Reial Club Nàutic Port de Pollença y que, sin duda, no se perderán la cita que tendrá lugar en el Club de Mar Mallorca en octubre de 2026.