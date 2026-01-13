Un ciclista kamikaze siembra el caos por el centro de Palma rozando a taxistas con acrobacias peligrosas

El centro de Palma se convirtió por unos instantes en una especie de skatepark improvisado, donde los ciclistas hacen sus acrobacias más espectaculares y fluyen con la velocidad sobre sus bicicletas BMX. El momento, que alteró por unos instantes la normalidad del tráfico, ocurrió en la Avenida Antoni Maura, muy cerca del Paseo del Borne, un enclave emblemático donde a plena luz del día está a rebosar de turistas.

En ese punto, un ciclista kamikaze comenzó a circular de manera claramente imprudente, realizando acrobacias arriesgadas y rozando peligrosamente los coches de los taxistas que pasaban por la zona. La situación generó preocupación entre quienes presenciaban la escena, tanto conductores como peatones, ya que cualquier mínimo error podía haber terminado en un accidente de consecuencias graves.

En el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES se puede ver a un individuo con la cara tapada avanzando con su bicicleta a gran velocidad por el centro de la calzada, incordiando al resto de usuarios que circulan de manera correcta y respetando las normas. La falta de precaución es evidente en cada maniobra, mientras el ciclista ocupa el espacio destinado a los vehículos a motor.

En un momento dado, el varón levanta la rueda delantera, lo que se conoce popularmente como hacer un “caballito”, y continúa avanzando realizando zig zags. Durante varios segundos pasa muy cerca de un taxi, al que está a punto de chocar, aumentando aún más la sensación de peligro. Finalmente, se observa cómo se dirige hacia el Passeig Sagrera, mientras le sigue su acompañante, encargado de grabar toda la escena.

La Dirección General de Tráfico (DGT) sanciona este tipo de prácticas y apunta que es peligroso, ilegal y desaconsejado, ya que pone en riesgo tu vida y la de otros usuarios, y va en contra de las normas viales que exigen circular de forma predecible y respetando el carril, usualmente pegado al borde derecho si no hay carril bici, para facilitar el tráfico y evitar accidentes.