‘Cazan’ en Palma a un colombiano conduciendo por quinta vez con un carnet falso lleno de faltas

Sin duda alguna no se trata del lápiz más afilado del estuche. La Policía Local de Palma ha vuelto a dejar claro que la inventiva no siempre paga: un hombre colombiano de 33 años fue imputado por quinta vez por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Además, la documentación que presentaba estaba llena de faltas de ortografía.

La intervención se produjo la tarde del 19 de septiembre en la calle Aragón, cuando una patrulla dio el alto al conductor por exceso de velocidad. El hombre presentó un permiso de conducir colombiano y un permiso internacional que levantaron las sospechas de los agentes.

Tras unas cuantas preguntas, el propio conductor reconoció que había pagado 1.080 euros por los documentos. Lo que parecía un pequeño truco terminó convirtiéndose en un caso digno de detectives: los permisos fueron enviados a un perito en documentoscopia de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

El informe pericial fue categórico: los documentos eran falsos. Entre las irregularidades más llamativas, la licencia colombiana tenía una fecha de expedición de 2018 sobre un soporte físico fabricado en 2023, un hecho que los expertos calificaron con sorna como «un viajero en el tiempo». Además, el permiso internacional presentaba faltas de ortografía en inglés y habilitaba categorías de conducción incompatibles.

El hombre fue informado de su condición de imputado, aunque no detenido, y las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial. Con cinco antecedentes similares, la historia de este conductor pone de relieve la audacia de algunos para esquivar la ley… y la paciencia infinita de la Policía Local de Palma.