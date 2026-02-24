A la cárcel por mantener relaciones sexuales con una niña menor de 16 años, grabarla y difundir las imágenes

Prisión provisional para un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años, grabarla y difundir las imágenes. El juez ha decretado esta medida después de que fuera detenido por un delito de pornografía infantil y agresión sexual a una niña menor de 16 años en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, la Policía Nacional tuvo conocimiento de una pelea entre menores de edad en la ciudad. Los agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) descubrieron que la disputa había empezado por la difusión de unos vídeos en los que se podía ver a una menor de edad teniendo relaciones sexuales con un hombre.

Los investigadores se pusieron en contacto con la niña menor de 16 años, quien les explicó que el verano pasado había mantenido relaciones sexuales con un hombre mayor de edad. De la misma manera, el presunto autor habría grabado a la chica mientras tenían sexo.

Los policías nacionales pudieron esclarecer lo acontecido y descubrir la identidad del hombre que habría estado con la menor meses atrás.

Una vez localizado el varón, los agentes de la UFAM procedieron a su detención por ser el presunto autor de un delito de pornografía infantil y otro de agresión sexual a menor de 16 años.

Tras pasar a disposición, la autoridad judicial decretó prisión provisional para el detenido y estableció una orden de alejamiento entre éste y la víctima.