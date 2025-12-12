Caen los ‘reyes del saqueo’: detenidos tres argelinos por desvalijar tiendas de bicicletas en Mallorca

La madrugada del pasado jueves terminó con un golpe demoledor contra la delincuencia juvenil organizada en Mallorca. Agentes de la Policía Nacional lograron detener a tres jóvenes —dos mayores y un menor, de nacionalidad argelina— acusados de integrar una peligrosa banda itinerante que durante semanas habría sembrado el caos en diversos municipios de la isla mediante una cadena de robos planificados, rápidos y extremadamente lucrativos.

Todo comenzó cuando, en torno a las tres de la madrugada, la alarma de un establecimiento de Manacor desató la alerta. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano llegó con rapidez y se encontró con una escena que parecía sacada de una película de acción. Uno de los jóvenes aguardaba en el exterior, al volante de un vehículo en marcha para garantizar una huida instantánea, mientras los otros dos habían fracturado una puerta realizando un butrón y registraban frenéticamente las oficinas en busca de dinero. La intervención policial impidió su fuga y permitió recuperar 150.000 euros en efectivo que ya habían reunido.

El arresto activó una investigación exhaustiva por parte de la Policía Judicial de Manacor. Las primeras comprobaciones confirmaron que los detenidos coincidían con un grupo de sospechosos buscados por numerosos robos con fuerza cometidos tanto en Manacor como en diferentes municipios de la Part Forana. El análisis de todos los casos permitió determinar que formaban parte de un grupo criminal estable, con funciones repartidas y un patrón de actuación meticulosamente repetido. Robaban vehículos, se desplazaban de un municipio a otro y atacaban comercios de forma sucesiva, especialmente tiendas de bicicletas, lo que aumentó la alarma entre los comerciantes.

Los investigadores reconstruyeron una frenética cadena de delitos cometidos el jueves anterior a la detención. La banda habría robado una furgoneta en Palma para dirigirse a Son Servera, donde asaltaron una tienda de bicicletas. Después continuaron hacia Manacor, donde perpetraron otro robo, y posteriormente hasta Alcúdia, donde ejecutaron dos asaltos más en comercios similares. La huida finalizó bruscamente tras un accidente con el vehículo robado, que abandonaron en plena vía antes de escapar a pie. Desde ese momento, diferentes cuerpos policiales intensificaron su búsqueda.

Lejos de frenar su actividad, los jóvenes volvieron a actuar la noche del miércoles al jueves, repitiendo casi al detalle su ruta delictiva. De nuevo robaron una furgoneta en Palma y se desplazaron esta vez hacia Cala Millor, donde cometieron dos robos más. Cuando se dirigieron a Manacor y forzaron una nueva tienda de bicicletas, la alarma saltó y permitió a los agentes llegar a tiempo para atraparlos finalmente.

Con su arresto, se da por desarticulada una de las bandas juveniles más activas de los últimos meses en Mallorca. Los tres detenidos afrontan cargos por pertenencia a organización criminal, nueve robos con fuerza —siete en comercios y dos en vehículos— y un hurto.