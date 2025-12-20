Barrón y Rivillos llevan la magia del Illes Baleares al Colegio Pius XII

El Illes Balears Palma Futsal protagonizó una nueva acción educativa con la visita de Carlos Barrón y Mario Rivillos al CEIP Pius XII. Más de 150 alumnos de tercero a sexto de primaria recibieron a los jugadores, muchos de ellos vestidos con camisetas y bufandas del club y de la Fundació Miquel Jaume. La actividad, patrocinada por FNG y el Consell de Mallorca y en colaboración con El Corte Inglés, se enmarca dentro del compromiso social y formativo del club.

La jornada comenzó con una charla de valores impartida por Martín López, responsable del área social del Illes Balears Palma Futsal, en la que explicó la importancia de los hábitos de vida saludable, el esfuerzo diario y el deporte como herramienta educativa. Los alumnos participaron activamente, compartiendo inquietudes y planteando preguntas.

Posteriormente, Barrón y Rivillos conversaron con los estudiantes en un tono cercano y dinámico, respondieron a sus curiosidades y trasladaron cómo viven la competición, la convivencia en el vestuario y la responsabilidad de representar al club dentro y fuera de la pista.

La visita concluyó con una firma de autógrafos y una fotografía de familia con todos los alumnos, dejando un recuerdo especial de una mañana que unió deporte, valores e ilusión.

Con acciones como esta, el Illes Balears Palma Futsal refuerza su compromiso con la comunidad educativa, acercando el fútbol sala y sus valores a los más jóvenes de la isla.