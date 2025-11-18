Baleares toca la gloria: Farah ‘El Bousairi’ disputará en Palma el Campeonato de España de boxeo femenino

La boxeadora mallorquina Farah La Reina Mora El Bousairi se prepara para un momento histórico en su carrera y para el boxeo balear. El próximo 22 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, el Polideportivo Municipal Germans Escalas de Palma acogerá por primera vez un campeonato de España profesional femenino, con El Bousairi defendiendo su cinturón del peso mosca.

La rival de la campeona será Ana Acevedo, andaluza y aspirante oficial designada por la Federación Española. El duelo será el combate principal de una velada organizada por la Federación Balear de Boxeo junto a Tundra Promotions, Motorcity y ND Boxing, y promete levantar una enorme expectación tanto por la calidad de las contendientes como por la trascendencia histórica del evento.

Farah El Bousairi, que conquistó el título en Asturias en junio de 2023, llevaba más de dos años esperando esta oportunidad. Durante este tiempo, la campeona de España ha competido tanto en Mallorca en combates sin título como en escenarios internacionales de primer nivel, incluyendo Londres y Canadá, enfrentándose a algunas de las mejores boxeadoras de su división.

«Ahora llega el momento de la verdad en casa, delante de toda mi afición», declaró la boxeadora mallorquina, consciente de la importancia de la cita. La victoria ante Acevedo no solo consolidaría su reinado nacional, sino que también abriría la puerta para dar el salto al panorama europeo.

El combate se presenta exigente: Ana Acevedo llega con un récord profesional de 6 victorias y 1 derrota, mientras que El Bousairi ostenta 11 triunfos y 6 derrotas. Sin duda, una pelea que promete intensidad, técnica y emoción, marcando un hito para el boxeo femenino en Baleares.