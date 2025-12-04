Baleares es la segunda comunidad autónoma de España con la tasa más baja de titulados en la ESO, 77,1% siendo la primera la Comunidad Valenciana, 76,8% y las dos ciudades autónomas, Melilla, 74% y Ceuta, 75,4%,.

Así se desprende de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024 publicada este jueves por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En el archipiélago, además, la tasa correspondiente a las mujeres, 81,9%, es 8,1 puntos mayor que la de los hombres, 73,8%.

La tasa bruta de población que finalizó el Bachillerato se situó en el 43,4%, cifra 11,5 puntos inferior a la media del país. La tasa bruta de mujeres que finalizaron el Bachillerato, 50,7%, es superior a la de los hombres, 36,7%, con una diferencia de 14 puntos porcentuales.

Igualmente, la tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de Formación Profesional de Grado Medio es del 24,3% y de Grado Superior, del 18%. En el primer caso la cifra de la comunidad es 3,9 puntos inferior a la media nacional, mientras que en el Grado Superior es de 18,8 puntos.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP de Grado Básico se situó en el 4,9%, 0,4 puntos más que la media nacional; siendo del 6,4% para los hombres y 3,3% para las mujeres.

Datos nacionales

Los alumnados que titularon en Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024 supusieron una tasa bruta del 82,1%, que comparada con la del curso anterior se incremente en 0,5 puntos, y con diferencias de hasta 13 puntos según la comunidad autónoma.

En los datos de la tasa bruta de población propuesta para el título de Graduado al acabar la ESO por comunidad autónoma, los valores más altos de la tasa corresponden a Principado de Asturias, 89,9%, Cantabria, 88,6% y País Vasco, 86,3%. Los valores más bajos corresponden a las dos ciudades autónomas, Melilla, 74% y Ceuta, 75,4%, seguidas por Comunidad Valenciana, 76,8% e Islas Baleares, 77,7%.

La tasa correspondiente a las mujeres, 86,3%, es 8,2 puntos mayor que la de los hombres, 78,1%. El porcentaje de alumnado que promocionó de curso en ESO varió entre el 88,5% en cuarto curso y el 91,9% en primer curso.

El porcentaje correspondiente a las mujeres supera en todas las comunidades autónomas al porcentaje de los hombres.

La tasa bruta de población que finalizó el Bachillerato se situó en el 54,9%, cifra 0,7 puntos inferior a la del curso anterior (55,6%). La tasa bruta de mujeres que finalizaron el Bachillerato, 62,2%, es claramente superior a la de los hombres, 48%, con una diferencia de 14,2 puntos porcentuales.

El porcentaje de alumnado que promociona de curso en Bachillerato tanto el porcentaje del que promociona primer curso como del que termina, es del 89,8%. Los titulados de Bachillerato representarían el 66,1% del conjunto de los titulados en estos estudios secundarios postobligatorios y los de enseñanzas de Grado Medio el 33,9% restante.