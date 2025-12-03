Más horas de matemáticas, control de pantallas y apuesta por la excelencia: así son los nuevos currículos en Baleares

El Govern de les Illes Balears ha dado un paso decisivo para transformar el sistema educativo con la implantación de los nuevos currículos escolares en el curso 2025-2026.

Esta reforma no es solo un ajuste técnico: es una apuesta clara por la excelencia, la cultura del esfuerzo y la mejora real de los aprendizajes esenciales. El objetivo es ambicioso: ofrecer a cada alumno una base sólida en conocimientos y competencias que les prepare para los retos del siglo XXI.

Más matemáticas, más oportunidades

Uno de los pilares de esta modificación curricular es el incremento de las horas dedicadas a matemáticas en todas las etapas educativas. ¿Por qué este énfasis? Porque las matemáticas son la llave para comprender el mundo, desarrollar el pensamiento crítico y mejorar los resultados en evaluaciones internacionales como PISA o TIMSS.

En Educación Primaria, se refuerzan las horas de matemáticas junto con lengua extranjera y educación artística en los primeros ciclos, y conocimiento del medio en el tercero. En ESO, el aumento se concentra en segundo y cuarto curso, además de nuevas optativas para reforzar competencias lingüísticas y matemáticas. Y en Bachillerato, la carga lectiva pasa de 31 a 33 horas semanales, igualando ambos cursos y dando más espacio a materias de modalidad y optativas.

Excelencia y cultura del esfuerzo: valores recuperados

Como señaló la presidenta del Govern, Marga Prohens, «ha llegado el momento de recuperar la búsqueda de la excelencia y la cultura del esfuerzo como valores del modelo educativo». Esta reforma responde a una demanda social: familias y docentes reclamaban un sistema que priorizara aprendizajes reales frente a burocracia y modas pedagógicas.

El nuevo marco curricular se ha diseñado con la participación de más de un centenar de docentes y expertos, recogiendo 32 propuestas del informe nacional sobre mejora educativa. El resultado es un modelo que combina rigor académico con equidad, adaptado a las necesidades de cada alumno.

Control del uso de pantallas: bienestar y aprendizaje

En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad, el Govern ha decidido marcar límites claros para proteger el desarrollo cognitivo y emocional del alumnado. Los nuevos currículos establecen que en Educación Infantil y en los tres primeros cursos de Primaria los alumnos no podrán hacer uso individual de dispositivos digitales, salvo en programas específicos y en esos casos se limita a una hora semanal.

En cuarto de Primaria, el uso individual se permite con un máximo de una hora diaria, y en quinto y sexto se amplía de forma controlada, siempre que sea compatible con los objetivos pedagógicos y el bienestar del alumnado.

Esta regulación busca evitar la exposición excesiva a pantallas, fomentando la lectura, la escritura y el aprendizaje activo, sin renunciar a la competencia digital de los estudiantes.

Innovación sin perder la esencia

La modernización no significa renunciar a lo esencial. Por eso, en Educación Infantil se refuerzan las habilidades de comunicación oral, lectura, escritura y matemáticas, limitando el uso de pantallas para los más pequeños. En Primaria y ESO, se introduce la optativa Entornos digitales y multimedia, pero desvinculando la competencia digital del uso intensivo de dispositivos.

En Bachillerato, además de más horas lectivas, se incorporan asignaturas como Unión Europea y Proyecto empresarial, y se potencia la materia de Historia y Cultura de las Illes Balears. También se transforma el tradicional Trabajo de investigación en una optativa más creativa: Trabajo de investigación, análisis y creatividad.

Autonomía y menos burocracia para los centros

Otro aspecto clave es la reducción de la carga administrativa para los docentes y la concesión de mayor autonomía a los centros. Esta flexibilidad permitirá adaptar la programación a la realidad de cada grupo, concretar saberes básicos y clarificar criterios de evaluación según la normativa estatal.

El objetivo es claro: que los profesores dediquen más tiempo a enseñar y menos a hacer trámites, y que los alumnos reciban una educación personalizada, inclusiva y exigente.

Un sistema educativo preparado para los retos globales

Con estas medidas, el Govern de les Illes Balears no solo mejora la calidad educativa, sino que prepara a los estudiantes para competir en un mundo cada vez más complejo. Más horas de matemáticas, refuerzo en lenguas, regulación del uso de pantallas y un enfoque en la excelencia son la base para formar ciudadanos críticos, competentes y responsables.

Este cambio no es improvisado: responde a una estrategia clara para elevar los resultados académicos y recuperar la confianza en la escuela pública como motor de progreso social.

Conclusión: invertir en educación es invertir en futuro

La reforma curricular que ya se aplica en el curso 2025-2026 marca un antes y un después en la educación balear. Es una apuesta por la calidad, la equidad y la excelencia. Porque cuando se trata de preparar a las nuevas generaciones, no hay margen para la mediocridad: el futuro se construye desde las aulas.