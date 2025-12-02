Baleares gastará 365.000 euros en retirar las pateras que han llegado este año a sus costas

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha asegurado que desmantelar cada una de las pateras que llegan a las costas de Baleares cuesta alrededor de 1.000 euros.

Lo ha indicado durante una respuesta parlamentaria en el pleno de este martes donde ha detallado que hasta el 15 de noviembre han llegado 365 pateras al litoral balear según cifras del ministerio, si bien ha añadido que es un «fenómeno que va al alza».

Según ha explicado Estarellas, no puede dar una cifra exacta sobre el coste concreto de desmantelar las pateras ya que no se trata de una competencia del Govern. No obstante, ha señalado que es un coste más que deben hacer repercutir sobre los ciudadanos de Baleares, «sean de la isla que sean, y una muestra más de la dejadez y la poca voluntad del Gobierno» en este tema.

La consellera ha contestado así a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien le ha preguntado por el coste de la retirada y destrucción de las pateras varadas en las costas pitiusas. De las Heras ha afirmado que el coste de esta acción puede ascender en Baleares a más de 200.000 euros y ha asegurado que estas pateras son usadas por mafias argelinas que se lucran con estos viajes. Aunque las costas se han llenado de embarcaciones, «aquí los ecologistas o ecolojetas, no aparecen», ha opinado.

Estarellas ha explicado que este fenómeno está aumentando y, a pesar de haberse dirigido al Gobierno, «estamos solos», por lo que ha criticado la «nula política migratoria» del Ejecutivo central.

La vicepresidenta ha añadido que no hay ninguna ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a esta consecuencia, una más, de la inmigración descontrolada que sufren las Islas Baleares.

Las Islas Baleares se acercan ya a la cifra de 7.000 inmigrantes ilegales llegados este año en cayucos al archipiélago.