Baleares sufre otra oleada de pateras: 100 inmigrantes magrebíes en menos de 24 horas

La inmigración ilegal volvió a sacudir este martes las costas de Baleares. Más de 100 personas de origen magrebí han llegado a las islas de Cabrera y Formentera a bordo de cinco pateras, 85 hombres, 14 mujeres y tres menores de edad.

El primer cayuco en llegar lo ha hecho a las 16:00 horas. Ha sido interceptada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a 2,55 millas al sur de Cabrera. A bordo de la embarcación viajaban personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Unos minutos después, a las 16:11 horas, ha llegado otro cayuco con másmigrantes, también de origen magrebí. Ha sido interceptada a seis millas de Cabrera.

A las 18:15 horas fueron interceptados otras 16 personas, todas de origen magrebí, que ya habían llegado a Formentera. Fueron encontradas a la altura del kilómetro 10 de la carretera PM-820, en Formentera.

La última patera en ser interceptada ha sido a las 20:15 horas con un total de 18 magrebíes a bordo en el Pilar de la Mola de Formentera, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares. Sumados a los 16 interceptados a las 06.30 horas en un camino de Llucmajor dan un total de 73 migrantes llegados a las costas de Baleares a lo largo del martes.

En el pasado mes de octubre se interceptaron en las aguas o la costa de las islas Baleares un total de 426 inmigrantes ilegales llegados en patera al archipiélago. Esta cifra hay que sumarla a los 5.676 acumulados entre enero y septiembre. En total: 6.102, un 3,31% más que los 5.906 que se acumularon en todo el año 2024, que ya fue de auténtico récord.