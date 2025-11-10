‘Cazan’ a dos estibadores del puerto de Palma robando el motor de una patera

La Guardia Civil ha imputado a dos trabajadores de la zona de estiba del puerto de Palma por haber robado el motor de una las últimas pateras llegadas a la isla de Mallorca provenientes de Argelia.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de octubre, cuando la Policía Portuaria comunicó la misteriosa desaparición del motor de un cayuco que se encontraba bajo custodia en el puerto de la capital balear, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Por ello, los agentes de la Guardia Civil de la sección fiscal del puerto de Palma, junto a efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff), iniciaron las investigaciones correspondientes e identificaron a dos trabajadores de la zona de estiba del puerto como los presuntos autores del robo.

Según la investigación del Instituto Armado, los dos hombres aprovecharon su condición de trabajadores para acceder al acceso a la zona controlada para robar el motor durante la noche. Cabe mencionar que el motor ha sido recuperado por la Guardia Civil.

El robo se produjo en octubre, mes en el que se han interceptado en las aguas o la costa de las islas Baleares un total de 426 inmigrantes ilegales llegados en patera al archipiélago. Esta cifra hay que sumarla a los 5.676 acumulados entre enero y septiembre. En total: 6.102, un 3,31% más que los 5.906 que se acumularon en todo el año 2024, que ya fue de auténtico récord.