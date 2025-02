Baja la lista de espera de personas dependientes en Baleares: de las 6.900 en 2023 a 5.400

La lista de personas dependientes a la espera de ser valoradas por los servicios sociales de Baleares ha decrecido desde el inicio de la legislatura, según ha dicho la consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear, Catalina Cirer (PP), quien a su vez ha admitido que las cifras siguen siendo malas. En concreto, cerca de 5.400 personas con dependencia están pendientes de valoración en Baleares, un 22 por ciento menos que las aproximadamente 6.900 que lo estaban en 2023.

«Este Govern no mira hacia otro lado y no eludimos nuestras responsabilidades en lo que se refiere a los derechos de las personas. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos para afrontar esta problemática. La cifra no es buena, pero tenemos que continuar en este camino de mejor que hemos empezado», ha apuntado Cirer este martes en el pleno del Parlament.

Cirer también ha reprochado al Gobierno central que preside Pedro Sánchez que no dote a las Comunidades Autónomas de la financiación necesaria para incrementar las horas a las que tienen derecho las personas con dependencia. «Debería ser del 50%, pero aquí el julio pasado solo era del 25%», ha indicado.

Sin embargo, a pesar de las cifras que ha dado la consellera, el diputado socialista Omar Lamin ha considerado que los servicios de dependencia han «colapsado» desde que Cirer asumió la Conselleria de Asuntos Sociales hace ahora aproximadamente un año y medio, «convirtiendo un sistema que funcionaba en uno saturado y sin perspectivas de mejora».

«Las personas con dependencia se encuentran atrapadas en esperas inasumibles. ¿Es así como quieren atender a las personas que se quieren quedar en su casa, teniendo que esperar mas de un año para su atención? Un servicio esencial se ha convertido en un lujo», ha sentenciado el socialista.

Aumenta el tiempo de espera de las personas con algún tipo de discapacidad

Por su parte, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha lamentado que el tiempo medio que las personas con algún tipo de discapacidad tienen que esperar para ser valoradas ha pasado de 7,5 meses al inicio de legislatura a los poco más de ocho meses en junio de 2024. «Es el último dato que tenemos, porque incumple una proposición no de ley para que éstos sean públicos», le ha recriminado.

«No solo han empeorado los tiempos, sino que continúan inaugurando residencias que ya estaban en proceso pero no han hecho ningún convenio nuevo para incluir más en el sistema», ha añadido, por otra parte, Carrió.

Cirer, en esa línea, ha mostrado su satisfacción por la colocación de la primera piedra de la futura residencia de Andratx, que está previsto que esté lista para finales del año que viene «y que llevaba desde 2022 sin iniciarse».

También ha enumerado algunas de las medidas implementadas durante su mandato y que, a su juicio, han dado respuesta a las demandas de la ciudadanía, como el ocio de tarde, las ayudas para los enfermos de ELA o el apoyo del IbDona a los consells insulares para poner en marcha centros de atención para víctimas de violencia sexual.

Servicios de atención domiciliaria para personas dependientes

Por otro lado, la diputada de Vox María José Verdú también se ha dirigido a Cirer para recriminarle la «situación alarmante y vergonzosa» en la que se encuentran los servicios de atención domiciliaria para personas dependientes.

«El tiempo medio de espera en dependencia ha aumentado hasta los ocho meses, un 13% mas que el año anterior, y la espera entre resolución y la entrega de la prestación es de cuatro meses, un 30% más», ha indicado la diputada de la formación de Santiago Abascal.