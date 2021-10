La pasada no fue su mejor temporada, pero Idrissu Baba ha vuelto por sus fueros y lo ha hecho a lo grande, convirtiéndose semana a semana en el jugador más destacado del equipo. Este hecho no ha pasado desapercibido y son ya varios los clubes grandes que vuelven a tener en su agenda al centrocampista ghanés, que ayer domingo partió a su país para participar con su selección en dos encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar.

El Mallorca está relativamente tranquilo con el futuro a corto plazo de Baba, que renovó contrato en 2019 hasta 2024, y al que se impuso una de las cláusulas de rescisión más altas de la plantilla, en torno a 40 millones de euros, una cantidad que, en la situación económica actual del fútbol europeo, parece difícil que alguien pueda pagar por un jugador cuyas principales virtudes son defensivas.

No obstante sí que es cierto que en Inglaterra se han visto operaciones mucho más abultadas -aunque este verano ya muchas menos- y no se puede descartar que en enero alguien llame a la puerta del jugador. En este sentido conviene destacar que el representante de Baba es Fali Ramadani, que a través de su empresa Lian Sports detenta los derechos de algunos de los jugadores más importantes de Europa, como el delantero de la Juventus Enrico Chiesa, el atacante del Liverpool Leroy Sané, el punta del Milan Ante Rebic o el centrocampista del Barcelona Miralem Pjanic, por lo que sus contactos con la elite son absolutos. Si la progresión de Baba sigue a este nivel es fácil que Lian Sports trate de «venderlo» a alguno de los muchos clubes con los que mantiene relación.

Por cierto, que pese a su inmensa alegría, demostrada efusivamente con la celebración tipo Hugo Sánchez, finalmente Baba no marcó su primer gol con el Mallorca el pasado sábado, ya que el árbitro del partido finalmente le concedió la autoría a su compañero Ángel. El ghanés deberá esperar otra ocasión, pero no cabe duda que si continúa en este estado de forma no tardará mucho en estrenarse.