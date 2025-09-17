El Ayuntamiento de Palma también abrirá una comisaría de la Policía Local en el antiguo cine Metropolitan

El Ayuntamiento de Palma incluirá una nueva comisaría de la Policía Local en el nuevo espacio multiusos proyectado en el antiguo cine Metropolitan y ha apuntado que no renuncia a incorporar también en el edificio municipal que se construya el patio del centro Sagrada Familia.

El centro municipal acogerá a su vez un centro de salud de unos 800 metros cuadrados que complementaría el colapsado centro de salud, una guardería municipal, biblioteca y aparcamiento subterráneo en el barrio más poblado de la capital balear (30.000 habitantes) para disminuir el déficit de plazas existentes. En su conjunto, la inversión podría rondar los 17 millones de euros.

Lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha actualizado las novedades que propone el Consistorio para este nuevo equipamiento que se construirá en la barriada de Pere Garau, la más poblada de Palma.

Ya se ha iniciado el concurso de ideas del proyecto que finalizará el próximo 15 de diciembre y con el que antes de final de año se espera conocer la iniciativa ganadora.

Martínez ha detallado que esta nueva comisaría contará con 30 efectivos que estarán orientados a «combatir el incivismo» en uno de los barrios más poblados de Palma.

La intención del Consistorio es que el antiguo cine Metropolitan albergue un espacio de unos 7.000 metros cuadrados y las obras se licitarán en 2026.

Así, entre los usos que tendrá este nuevo edificio estará el de una nueva guardería, una unidad básica de salud, una oficina de atención ciudadana, una biblioteca, un casal de barrio, un centro de día y un aparcamiento con tres plantas subterráneas, junto con la citada comisaría.

Martínez ha indicado que esto permitirá al Ayuntamiento ahorrar unos 70.000 euros en los alquileres de otros locales para estos equipamientos que requiere el barrio de Pere Garau. De hecho, en el concurso de ideas se prevé reservar una superficie para cada uno de los mismos.

Además, ha apuntado que personalmente le gustaría que el concurso ganador tuviera algún detalle que recordara el uso como cine del edificio pero esto es algo que no se ha podido incluir en las condiciones del concurso porque se impide a nivel legal.

Un proyecto «positivo» para los vecinos

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación de vecinos de Pere Garau, Chelo Hernández, ha destacado como «positivo» el hecho de contar con una comisaría en este espacio para contar con la «cercanía» de la Policía Local porque, «a veces, están demasiado lejos de lo que necesitan los vecinos».

Preguntada por las reivindicaciones que podría tener la entidad vecinal para este nuevo equipamiento, ha subrayado que la principal pasaría por abrir un centro de salud 24 horas para que los pacientes no se tuvieran que desplazar al de Escola Graduada, que está dentro de la zona de bajas emisiones y además no tiene parking cerca.

«Ya que se hace este proyecto y es un barrio tan poblado, se necesita un PAC de urgencias 24 horas, dado que también se cuenta con un parking en el mismo edificio», ha sostenido.

La representante de la entidad Flipau amb Pere Garau Genoveva Martín ha ahondado en esta misma línea, ya que le parece un «disparate» que un barrio con más de 30.000 habitantes no cuente con este servicio. «Me parece muy bien que haya una comisaría pero lo primero es la sanidad y la salud, por lo que se luchará por este equipamiento», ha advertido.