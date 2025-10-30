El Ayuntamiento de Palma presenta en ADEMA Bellas Artes el proyecto Palma 2031.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, visitaron la tarde del miércoles el centro ADEMA Bellas Artes para presentar a los estudiantes el proyecto Palma 2031, la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea de la Cultura.

La visita se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento por acercar este proyecto estratégico a las instituciones palmesanas y, en especial, a los futuros artistas que contribuirán a perfilar el nuevo mapa cultural de Baleares en los próximos años, detallan en un comunicado.

Durante la presentación, Javier Bonet explicó al alumnado que «la candidatura no se presenta solamente como una meta simbólica, sino que supone una gran oportunidad para nuestra ciudad desde el prisma cultura, arte y participación ciudadana».

Por su parte, Fernando Gómez de la Cuesta destacó «el papel decisivo que desempeñarán las nuevas generaciones de artistas en este proceso, subrayando la importancia de las Bellas Artes como motor de innovación y cohesión social». «La capitalidad cultural debe ser un proyecto compartido, en el que la creatividad, la sostenibilidad y las miradas de arte emergente tengan un papel clave», afirmó.

El presidente de ADEMA, Diego González, agradeció a los responsables de Cultura del Ayuntamiento de Palma su visita y explicó que «el trabajo que se está realizando desde ADEMA Bellas Artes se suma al compromiso de la promoción del arte contemporáneo con calidad y solidez, donde los jóvenes artistas tienen un papel protagonista». «Formar parte de Palma 2031 significa que nuestros estudiantes podrán contribuir directamente a la generación de proyectos artísticos con impacto real», señaló.

Durante el encuentro con el alumnado, los representantes municipales aprovecharon para detallar los objetivos del programa Palma 2031, que busca reforzar la identidad cultural de la ciudad, promover la colaboración entre instituciones y abrir Palma al diálogo con otras capitales europeas que ya han vivido esta experiencia transformadora. También explicaron cómo este proceso implicará la activación de espacios urbanos, la promoción del patrimonio y la creación de nuevas redes de colaboración entre artistas, diseñadores, comisarios y agentes culturales.

Javier Bonet hizo entrega de una amplia selección de títulos vinculados al arte y la creación contemporánea que forman parte del catálogo de publicaciones municipales para que forme parte de la biblioteca de la Escuela Universitaria ADEMA.