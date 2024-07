El Ayuntamiento de Palma borra al momento las pintadas vandálicas de la Plaza de las Columnas

El Ayuntamiento de Palma ha borrado al momento las pintadas vandálicas de la Plaza de las Columnas con la que los vecinos se despertaron en la mañana de este martes.

Al filo de las 14.00 horas ya casi no había rastro de ellas, después de que los operarios municipales procedieran a su eliminación, que no concluirá por completo hasta mañana, a diferencia de lo que sucedía la pasada legislatura con el ex alcalde socialista José Hila, que tardaba meses o años en ponerse manos a la obra.

El alcalde del PP, Jaime Martínez, parece haber tomado buena nota de las reivindicaciones de entidades de defensa del patrimonio como ARCA que ha felicitado la rapidez de respuesta del gobierno municipal: «El Ayuntamiento ha actuado de manera correcta y rápida, haciendo suyo el lema de ARCA, Pintada hecha, pintada borrada, como la forma más eficaz de luchar contra este vandalismo».

Tras trasladarle la enhorabuena y animar al gobierno municipal a investigar la autoría de este acto vandálico, ARCA instaba al Consistorio palmesano a «continuar por este camino y conseguir actuar también en las fachadas privadas con eficacia».

Fue en la mañana de este martes cuando la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) alertaba acerca de la aparición de nuevas pintadas vandálicas en la Plaza de las Columnas, recordando que el espacio está incluido en el catálogo de elementos patrimoniales, «así que los grafitis que hay en las columnas del conjunto y en alguna de las palmeras está penado por la ley».

Por ello, la entidad ha puesto el foco en identificar al autor de este ataque vandálico, al igual que se logró identificar a los autores que infligieron daños al convento de Santa Magdalena, se haga ahora también, ya que «si hay esfuerzo, se consigue perseguir a los infractores» que en este caso fueron sancionados con 600 euros.

En concreto, han sido operarios de la empresa municipal Emaya los que se han desplazado esta mañana hasta la Plaza de las Columnas para retirar las pintadas vandálicas que han aparecido en el espacio

Los trabajos se han desarrollado a lo largo de esta jornada y continuarán mañana con objetivo de que la plaza recupere su aspecto original en la mayor brevedad posible. En este sentido, el teniente de alcalde de Medio Ambiente y y presidente de Emaya, Llorenc Bauzá, ha señalado que el objetivo del Consistorio es eliminar los grafitis lo antes posible.

«Estamos aplicando la idea de pintada realizada, pintada retirada. Condenamos todos estos actos vandálicos que perjudican el patrimonio del municipio y pedimos la colaboración de los ciudadanos para acabar con los comportamientos que perjudican la imagen de Palma», ha destacado.

El teniente de alcalde ha recordado que el equipo de gobierno está trabajando para aprobar una nueva ordenanza cívica que, entre otras medidas, endurece las sanciones a los infractores y traslada a la vía penal las pintadas que se realicen en los espacios y edificios catalogados.

El compromiso para erradicar las pintadas vandálicas implica a varias áreas municipales, así desde la Policía Local se han llevado a cabo diversas actuaciones en los últimos meses para identificar a grafiteros y sancionarles.

Entre otras actuaciones, sólo en el pasado mes de junio, las fuerzas de seguridad han identificado a dos menores como autores de pintadas en el entorno del convento de Santa Magdalena y a tres grafiteros más que realizaron numerosas pintadas en comercios y en el mobiliario urbano.

Estos tres últimos, que tienen su domicilio en Madrid, se habían desplazado temporalmente a Palma y son los autores de 22 grafitis en lugares emblemáticos de la ciudad. La Policía levantó 22 actas por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por el deslucimiento de bienes inmuebles en la vía pública, una infracción que puede acarrear una sanción, por cada una de ellas, de hasta 600 euros en su grado máximo.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha varias actuaciones especiales en los últimos meses para eliminar pintadas en otras ubicaciones emblemáticas como la Plaza del Tubo, la Costa de Sant Domingo, Plaza del Olivar o mercado de Pere Garau.

Cabe destacar que, desde el principio de legislatura, entre el trabajo diario, las actuaciones especiales, el plan de choque Palma a Punt y encargos de edificios privados, se ha retirado más de 6.000 pintadas vandálicas en distintos lugares del municipio.