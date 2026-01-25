Atlético-Mallorca: a pescar en aguas revueltas

A pescar en aguas revueltas. Esa es la intención con la que el Mallorca afronta el partido de este mediodía en el Metropolitano. En el otro lado del cuadrilátero le espera un Atlético muy tocado por sus últimos resultados y con el entrenador en el disparadero por su obsesión de encerrarse cada vez que el equipo cobra ventaja en el marcador. Claro que tampoco es que Arrasate vaya muy sobrado, así que con toda seguridad que alguno sale de la matinal bastante herido. Kumbulla y Lato son bajas de última hora en una lista a la que vuelve Maffeo tras su sanción.

La gran duda en las horas previas al partido es Raíllo. El cordobés no jugó la pasada semana ante el Athletic y la idea era que descansara hoy ante el Atlético, pero la baja por lesión de Kumbulla abre otro escenario en el que habrá que valorar si arriesgarse alineando al andaluz ante el peligro de que se rompa la clavícula o si tirar del joven David López. Cabe incluso la posibilidad de que jueguen los tres juntos y el equipo pase a actuar con tres centrales.

Al Atlético el partido le pilla entre las dos jornadas finales de Champions, pero también es consciente de que un nuevo tropiezo en Liga prácticamente le aparta de la lucha por la Liga. Simeone no puede contar con Griezmann, baja de última hora, pero el resto están aptos. Está por ver si el argentino tirará de titulares o si optará por efectuar rotaciones aunque arriba, tras la baja de Griezmann y la salida de Raspadori, poco le queda de lo que tirar.

El partido lo pitará el internacional murciano Sánchez Martínez, con el canario Trujillo Suárez en el VAR, y se espera una gran entrada en el Metropolitano, por supuesto con presencia abundante de seguidores del Mallorca como sucede cada vez que juega en la capital de España.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko, Cardoso, Barrios, Giuliano, Nico González, Julián y Sorloth.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, David López, Mojica, Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Virgili y Muriqi.

Árbitros: Sánchez Martínez (campo) y Trujillo Suárez (VAR).

Estadio: Metropolitano, 14.00 horas.