El Atlético Baleares se desplaza hasta tierras catalanas para medirse mañana en un horario inhabitual (Nou Estadi 16:00, Footters) al Nàstic de Tarragona en partido correspondiente a la decimocuarta jornada de liga. Los blanquiazules buscarán sumar de tres y esperan un tropiezo del Villareal B ante el filial azulgrana, para consolidarse en el liderato del Grupo II y lograr lo que ningún equipo ha hecho hasta ahora: derrotar al Nàstic en casa.

El conjunto que dirige Xavi Calm se mide a un histórico que encadena ya cuatro jornadas sin ganar, pero que aún no ha sido derrotado en su estadio. Un rival siempre complicado que no está cubriendo las expectativas de principio de temporada, lo que ha provocado que su técnico el maño Raúl Agné esté muy cuestionado, con solo 19 puntos en su casillero y en décima posición.

Un Nàstic diseñado para jugar los play off con un presupuesto alto. Ello se traduce en una buena plantilla, compensada en todas sus líneas y con futbolistas contrastados, y destacados como el canario Aythami Artiles (sancionado), el veterano delantero Edgar Hernández, Pablo, Fran Carbià, Pol Domingo, o los ex mallorquinistas Joan Oriol, y Javi Bonilla. Mención especial para el ex capitán blanquiazul Francesc Fullana, todo un ídolo de su etapa en Son Malferit y muy querido por la afición del ATB.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm sigue sin poder contar con Alfonso Martín, en periodo de recuperación (lesión de tobillo), Jesús Álvaro (lesión de rodilla), y Hugo Rodríguez (rotura bíceps femoral).

El técnico catalán podría repetir once por tercera vez consecutiva esta temporada, el que goleó en el Estadi Balear al UCAM Murcia, y podría estar formado por: René, bajo palos; como centrales: Carlos Delgado y el goleador Olaortua; en los laterales: Ferrone e Ignasi Vilarrasa; en medio campo, como pivotes: Miguel Ángel Cordero y Petcoff, con Armando Sashoua de enlace; y Canario en banda; en punta dos futbolistas con gol: Dioni (siete goles) y Vinicius Tanque (tres dianas). 18 futbolistas completan la convocatoria en la que de nuevo no hay representación ni del Santanyí, ni del juvenil DH de Álex Casas.