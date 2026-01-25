Arrasate: «Podemos hacerlo mejor, tanto yo como los jugadores»

«Podemos hacerlo mejor, tanto yo como los jugadores», admitió Jagoba Arrasate al final del partido jugado por su equipo en el Metropolitano ante el Atlético, y que le deja a merced de los resultados de Alavés y Getafe para no caer en zona de descenso. «Cuando nos han marcado el 2-0 hemos dejado de competir y eso no me ha gustado», admitió el técnico, que dijo que no les queda otra «que volver a hacernos fuertes en casa la próxima semana ante el Sevilla».

«Con el 1-0 teníamos opciones y estábamos vivos en el partido, pero al final lo cierto es que después del 2-0 nos hemos caído y el tercer gol nos hace daño, porque hemos defendido mal», dijo Arrasate, que explicó que Virgili había sido suplente «porque queríamos tener una banda más larga». «Ahora no podemos lamentarnos ni mirar hacia atrás, no queda otra que tirar para adelante y empujar entre todos para salir de esta situación».

Sobre si espera refuerzos la próxima semana se limitó a decir que «ahora estamos los que estamos y en lo único que pienso es en que tenemos por delante toda una semana de trabajo que debemos aprovechar para ganarle al Sevilla en casa en el siguiente partido, porque esos son tres puntos que bajo ninguna circunstancia se nos pueden escapar».