Arranca de un mordisco parte de la oreja en una agresión en Palma: detenido uno de los autores

Una discusión en plena calle acabó con un hombre detenido y la víctima con parte del lóbulo de una oreja arrancado de un mordisco en Palma. La Policía Nacional ha detenido a un español como presunto autor de un delito de lesiones tras una brutal agresión que dejó a la víctima con heridas en la cabeza y con una pérdida parcial del lóbulo de la oreja izquierda a consecuencia de un mordisco.

Los hechos se produjeron en la calle Manacor, donde una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano realizaba labores de prevención y encontró a un hombre ensangrentado. El varón relató que había sido atacado por dos personas minutos antes en las inmediaciones, por lo que los agentes se dirigieron con él al lugar de los hechos.

Según explicó la víctima, uno de los agresores comenzó a recriminarle que había robado el móvil a su pareja. Tras ese primer enfrentamiento verbal, la tensión aumentó hasta desembocar en una agresión física. El hombre aseguró que ambos sospechosos comenzaron a propinarle puñetazos y patadas, especialmente en el rostro y en las costillas. En medio de la paliza, uno de los implicados extrajo un bastón extensible y le asestó un golpe contundente en la cabeza, mientras que el otro lo sujetaba para dificultar su defensa.

La violencia del ataque escaló cuando el agresor que empuñaba la defensa extensible la dejó a un lado y se abalanzó sobre la víctima para morderle la oreja izquierda, ocasionándole la pérdida parcial del lóbulo. Tras el mordisco y la sucesión de golpes, ambos atacantes abandonaron rápidamente el lugar, dejando al hombre herido y aturdido en plena vía pública.

La víctima indicó a los agentes que el agresor había escondido la defensa extensible en el interior de una motocicleta estacionada a pocos metros del lugar de la agresión. Al abrir el cajón del vehículo, los policías encontraron el objeto y procedieron a intervenirlo. Minutos después, los agentes localizaron a uno de los presuntos autores en las inmediaciones y lo detuvieron como responsable de un delito de lesiones.

El afectado fue trasladado a un centro hospitalario, donde los sanitarios le colocaron cuatro grapas en la parte frontal de la cabeza para cerrar la herida causada por el golpe con el bastón extensible. Además, precisó varios puntos de sutura en la oreja debido al mordisco que le ocasionó la pérdida parcial del lóbulo.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de identificar y detener al segundo agresor, así como de esclarecer las causas que originaron la violenta trifulca. Las pesquisas continúan abiertas para localizar al individuo que huyó tras el ataque. Como suele ser habitual en estos casos, tanto la declaración de la víctima y del agresor son analizadas de forma exhaustiva.