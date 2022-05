Armengol desoye las sentencias judiciales y mantendrá la inmersión lingüística en las aulas de Baleares

La presidenta del Govern, Francina Armengol, mantendrá la inmersión lingüística en catalán en las aulas de Baleares y no aplicará las sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Durante la sesión de control al Govern del pleno del Parlament, la presidenta ha insistido una y otra vez en que las diversas sentencias que obligan a la Generalitat de Cataluña a aplicar el 25% en español no sientan jurisprudencia y, por tanto, no afectan a Baleares.

Las formaciones Vox y Ciudadanos han preguntado a la mandataria balear si tenía previsto aplicar la última sentencia conocida la pasada semana del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la obligación de impartir del 25% de la enseñanza en español. La respuesta de Armengol, en resumidas cuentas, ha sido que no y que no habrá ningún cambio en los centros docentes de las Islas.

La líder del Ejecutivo autonómico ha argumentado que la Ley de Educación es la que marca el modelo lingüístico y ha rechazado que las sentencias sobre la presencia del catalán referidas a Cataluña tengan efectos en la legislación autonómica.

La realidad es que, como ha desvelado OKDIARIO, las diversas sentencias sobre la discriminación del español en los colegios e institutos de Cataluña sientan jurisprudencia y son de aplicación en toda España. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo y, además, un informe del Defensor del Pueblo que fue remitido al Govern balear lo reconoce.

El portavoz de Vox, Jorge Campos, ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se fundamenta en la

jurisprudencia y que hay tres sentencias Tribunal Supremo y otras tres del Constitucional que declaran ilegal la inmersión obligatoria en catalán.

«Sigue pisoteando los derechos de los ciudadanos imponiendo el catalán como lengua única del sistema de enseñanza. Y lo hace, porque al igual que el gobierno separatista catalán, utiliza esta lengua como arma de adoctrinamiento en la construcción de esa entelequia de los Països Catalans que usted y el partido socialista defienden», ha dicho Campos.

El diputado portavoz ha advertido a Armengol que «Vox estará en el Gobierno. Recuperaremos la libertad y la normalidad que los acomplejados, los socialistas y los separatistas nos arrebataron con leyes injustas y subvenciones millonarias. Seremos el antídoto al veneno de la discriminación lingüística».

En su respuesta, Armengol ha destacado el consenso «social y político» en Baleares en relación a la presencia del catalán en la enseñanza que «solo rompió el gobierno de José Ramón Bauzá», del que formaba parte el portavoz de Vox, Jorge Campos.

La presidenta ha reiterado que en las Islas «no hay ningún problema» en relación a la lengua y el modelo lingüístico y que los niños acaban el colegio hablando y entendiendo las dos lenguas oficiales.

Ciudadanos también le ha preguntado a Armengol sobre la inmersión lingüística en catalán que se aplica en los centros docentes de Baleares. La líder de la formación naranja, Patricia Guasp, ha denunciado que «la presidenta balear miente cuando dice que estas sentencias no crean jurisprudencia y son de obligado cumplimiento».

«Aquí hablamos de derechos fundamentales y no de lengua. El modelo de Ciudadanos es el plurilingüe, no invente cuál es mi modelo», ha subrayado, para después terminar: «La realidad en Baleares con el catalán es peor que en Cataluña. Su ley educativa permite vulnerar los derechos fundamentales de las familias y niños».

Armengol ha respondido que en las Islas «la lengua que está en peligro es el catalán y no el castellano. Nuestro estatuto dice que se debe proteger desde las instituciones y eso es lo que estamos haciendo».