El alcalde separatista de Manacor permite la máxima degradación de un abandonado bloque de apartamentos de la costa

El alcalde separatista de Manacor permite la máxima degradación de un bloque de 50 apartamentos de la costa. Un complejo, construido en 1995, que presenta un estado de deterioro preocupante, con acumulación de residuos, escombros, cristales rotos, okupas y episodios denunciados de consumo y venta de sustancias estupefacientes.

El vergonzoso estado de abandono que presentan los antiguos apartamentos Topaz de Calas de Mallorca es un problema que se prolonga desde hace años y que, pese a los anuncios y compromisos del anterior alcalde separatista Miquel Oliver, continúa sin resolverse, y no parece que la situación vaya a mejorar con su compañero de filas de Més Esquerra y nuevo primer edil, Ferran Montero.

«Estamos hablando de un espacio que se ha convertido en un problema de seguridad, limpieza y salubridad. Los vecinos no tienen por qué soportar las consecuencias de la inacción municipal ni vivir pendientes de lo que pueda ocurrir en unas instalaciones abandonadas. Calas de Mallorca merece atención, respeto y soluciones, no el abandono al que la ha condenado durante años el gobierno de Miquel Oliver ni la indiferencia que no vamos a permitir que mantenga el nuevo alcalde», denuncia el portavoz de Vox en esta localidad Esteban Sureda.

El portavoz recuerda que en enero de 2024 el Ayuntamiento anunció su intención de adquirir y demoler los apartamentos para recuperar el espacio como zona de uso público. La operación contemplaba una financiación aproximada de 4,8 millones de euros procedentes de fondos europeos, canalizados a través de la Conselleria de Turismo del Govern balear.

Sin embargo, en noviembre de 2025 trascendió que la operación quedaba paralizada por los problemas jurídicos y económicos que afectan a parte de la propiedad, entre ellos una deuda millonaria y un procedimiento judicial pendiente. Una situación que puso en riesgo la financiación concedida y abrió la posibilidad de tener que devolver los fondos, junto con los correspondientes intereses.

Para Sureda, este episodio obliga a exigir explicaciones políticas y administrativas. «Miquel Oliver tiene que explicar cómo es posible que se anunciara una operación de 4,8 millones de euros sin que estuvieran resueltos los problemas que afectaban a la propiedad. No se puede gobernar a golpe de titulares, vender a los vecinos una solución que no estaba garantizada y después abandonar la Alcaldía dejando el problema sin resolver».

«Y Ferran Montero tiene que explicar qué piensa hacer ahora. No puede limitarse a decir que se trata de una herencia del anterior gobierno. Ahora es él quien ocupa la Alcaldía y quien tiene la obligación de buscar soluciones. Los vecinos no pueden seguir esperando mientras los responsables políticos se pasan la pelota unos a otros», añade.

El portavoz de Vox advierte de que el Ayuntamiento no puede esconderse detrás de los procedimientos judiciales mientras los vecinos soportan la suciedad, la inseguridad y el deterioro de su entorno.

“La Administración dispone de instrumentos legales para exigir a los propietarios que cumplan sus obligaciones y, cuando proceda, actuar de forma subsidiaria. Si la operación de compra y demolición no puede ejecutarse en las condiciones inicialmente previstas, que se estudien alternativas y se actúe con determinación. Lo que no puede hacer Ferran Montero es seguir cruzado de brazos esperando que el problema se solucione solo”.

Sureda insiste en que «Calas de Mallorca no puede seguir siendo la gran olvidada del Ayuntamiento de Manacor. Sus vecinos pagan sus impuestos como los de cualquier otra zona del municipio y tienen exactamente el mismo derecho a vivir en un entorno limpio, seguro y cuidado. No merecen más promesas, más propaganda política ni más años de abandono”.