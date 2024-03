El alcalde de Palma ‘limpia’ de manteros la primera línea del centro en el estreno del mercado artesanal

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, limpia de manteros la primera línea del centro histórico en el estreno del mercado artesanal.

Los artesanos han inaugurado este sábado por la mañana su mercado en el céntrico espacio de S’Hort del Rei, dando arranque a su temporada, sin la presencia de vendedores ambulantes ilegales, en uno de los puntos de encuentro clásicos del top manta en la capital balear, dado que es uno de los lugares clásicos de paso de cruceristas y turistas.

En la puesta de largo de las casetas de productos artesanales, por primera vez, desde no se recuerda cuándo, no había manteros, ni en la zona donde se ubica esta feria, ni arriba en todo el entorno del mirador de La Seu, en Dalt Murada, donde su presencia no sólo es habitual, sino constante y sostenida a lo largo de todo el año.

Este sábado no ha sido así. La presencia esporádica de vigilancia policial ha dado sus frutos y el gremio de artesanos de PIMEM ha podido instalar sus casetas en la jornada previa a la Semana Santa, acercando sus productos artesanales tanto a los residentes como a los visitantes.

El colectivo profesional, acreditado como artesano por parte del Consell de Mallorca, dispondrá del espacio de siempre, gracias a la intervención del nuevo consistorio palmesano, que ha valorado la importancia del producto local y artesanal que suma en favor de la calidad de la oferta comercial.

El mercado artesanal estará de lunes a domingo hasta el 7 de abril. Después de esta fecha los días de mercado serán lunes, jueves, viernes y sábado.

Para la presidenta del Gremi, Maite Ramiro, «los pasos que se han hecho tanto a nivel privado como público son los correctos. Los artesanos hemos respondido como siempre con nuestra oferta acreditada y el ayuntamiento nos apoya en la gestión e identificación del espacio, cosa que ayuda al visitante a conocer la diversidad y a comprar con la seguridad de que es un producto de Mallorca y hecho artesanalmente. Creo que todos salimos ganando».

El gremio de PIMEM asegura que la temporada pasada fue muy buena sobre todo los primeros meses y se espera que este año sea igual o mejor.

«Las condiciones se dan para seguir ofreciendo productos de calidad. Siempre hemos dicho que nuestra propuesta de S’Hort del Rei suma a la buena imagen de Palma como destino turístico y de paso inyecta músculo a los microempresarios que conforman el gremio, gente de aquí que desarrolla su creatividad e ingenio haciendo posible que el turista pueda comprar productos diferenciales y auténticos” según Ramiro.

La pasividad del ex alcalde José Hila

Durante las dos pasadas legislaturas estos artesanos protestaron, en no pocas ocasiones, contra la pasividad del ex alcalde socialista José Hila. Llegaron incluso a colocar en sus puestos en este mismo enclave pancartas de protesta contra el Ayuntamiento por la proliferación de la venta ambulante ilegal, llegando a acusar al anterior gobierno de «fomentar la economía sumergida», en palabras de la entonces presidenta del Gremio de Oficios Artísticos y Artesanos, María Oliver Munar.

Las quejas de estos empresarios ante la pasividad manifiesta del anterior equipo de gobierno fueron continuas, lamentando la competencia desleal que tenían que aguantar mientras ellos pagaban toda clase de tasas, impuestos y seguros para ejercer su actividad.

El gremio llegó a cifrar en más de 200 los vendedores ilegales que cada día llegaban a concentrarse en el mercado de S’Hort del Rei y ante situación procedieron a colocar pancartas en castellano, catalán e inglés (ante la importante afluencia de turistas en la zona), con mensajes como Nosotros somos un mercado legal, Respeto por los artesanos que pagamos impuestos, Esto es una protesta contra la competencia desleal y Hoy no me dejan vender porque soy legal, entre otros lemas.

Además, denunciaron que esta actividad ilegal provocaba una caída del 50% de sus ventas con el añadido de que los vendedores ilegales «vienen a hacer la temporada» y después «no trabajan más en todo el año».

El mercado artesano oficial de la zona de la Catedral engloba a más de una veintena de profesionales que pagan por las plazas, cuentan con una acreditación y pueden vender.

También este sábado, en este caso en el barrio El Terreno, se ha inaugurado el mercado de enseres y de toda clase de productos de segunda mano que se ha prolongado toda la mañana hasta las 14.30 horas, en este caso, con música tecno para animar el ambiente, en la plaza Remigia Caubet.