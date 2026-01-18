Alarma vecinal por una barbacoa fuera de control en un balcón de Palma

Unos vecinos de Palma llevaron las fiestas de Sant Antoni al extremo durante la noche de este pasado sábado, en una celebración que empezó de forma festiva, pero que acabó complicándose más de lo esperado. El susto se inició cuando unos residentes de la plaza Barcelona decidieron montar por su propia cuenta una barbacoa en el balcón de su vivienda, sin ser plenamente conscientes del riesgo que ello suponía.

Lo que parecía una iniciativa improvisada para celebrar la jornada estuvo a punto de terminar con la casa rodeada de bomberos y con consecuencias mucho más graves.

La fiesta comenzó con toda normalidad y sin que, en un primer momento, se apreciara peligro alguno. Los vecinos de esta zona de Palma, situada cerca del antiguo Lluís Sitjar, se encontraban disfrutando del ambiente típico de Sant Antoni mientras torraban carne y sobrassada, animados por un fuerte espíritu festivo y por las tradiciones propias de estas fechas señaladas. El ambiente era relajado y nadie parecía sospechar lo que estaba a punto de suceder.

Sin embargo, en un momento dado la noche dio un giro inesperado. Las llamas que salían de la barbacoa empezaron a propagarse con mayor intensidad de la prevista y acabaron alcanzando parte del techo de la terraza. Esta situación generó tensión y preocupación entre algunos vecinos, que observaban la escena tanto desde sus viviendas como desde la calle, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo.

De hecho, uno de ellos decidió grabar el momento con su teléfono móvil, visiblemente asombrado. En el vídeo, al que ha tenido acceso OKBALEARES, se escucha de fondo la frase: “Esto de Sant Antoni se nos ha ido de las manos”, reflejando el desconcierto general.

Por fortuna, el incidente no fue a más y no hubo que lamentar daños materiales ni humanos, quedando todo en un gran susto que podría haber terminado en un grave incendio.