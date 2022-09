Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, afirmó hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Girona que se siente «muy satisfecho» por los fichajes que han llegado al equipo y dijo que su labor ahora es «sentar las bases» para la permanencia en Primera División. El mexicano se quejó del hecho de que hubiera tres partidos consecutivos a las dos de la tarde y confesó que «no» lo entendía.

«Kadewere es un delantero distinto a los que teníamos. Nos da velocidad y caída al espacio. Viene a complementar nuestro ataque y a darnos alternativas. Creo que es un buen fichaje y nos va a dar muchas alegrías», afirmó sobre la llegada del delantero de Zimbabue, mientras que no opinó sobre Nastasic porque «acaba de llegar».

«Estoy contento por cómo han ido los fichajes. Además le queda muy poco a Amath y ya tenemos a Galarreta. Os voy a confesar que no iba a llevármelo a Vallecas, pero el día anterior pensé que por qué no y luego mira», explicó el mexicano, que mostró su confianza en que tanto el delantero como el centrocampista «nos van a dar muchas alegrías».

Aguirre admitió sobre los horarios que le han correspondido al Mallorca que «no nos gusta jugar a las dos de la tarde. Soy solidario con los equipos que disputan competiciones internacionales, pero que nos pongan tres partidos seguidos a esta hora llama la atención. No creo que haya mala voluntad por parte de nadie, pero es cierto que no es algo común».

En cuanto al rival, que llegará sin el veterano delantero uruguayo Stuani, al que se ha detectado hoy una arritmia, dijo que «lamento lo de Stuani porque le aprecio mucho. Estuvimos dos temporadas juntos en el Espanyol. El Girona ha hecho muy buenos partidos y aunque no le han acompañado los resultados viene de una dinámica positiva. Es un equipo al que le gusta tener el balón y a nosotros eso es algo que nos falta, crecer más con la pelota».

«A la gente la propuesta no le importa demasiado. Lo que quiere es que nos quedemos en Primera División. Ese es nuestro objetivo», dejó claro Aguirre, que sobre la enfermería adelantó que «no llegan ni Baba ni Ángel. Les falta un poquito a los dos. A mí no me gustan las lesiones. Ni las mías ni las de los demás. Por eso siento de verdad la de Stuani».

Por último Aguirre reconoció que «la Premier está ahora a años luz de la Liga Española en cuanto a dinero. Algo está pasando porque de repente gente que está aquí se va a Inglaterra. Estamos luchando y creo que la cantera nos va a dar mucha vida. Aquí estoy muy tranquilo porque veo tres o cuatro jugadores que nos van a dar bastante juego. Estoy orgulloso de nuestros filiales».