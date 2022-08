Aguirre rompe mañana su silencio

Mañana será la primera rueda de prensa oficial de Javier Aguirre desde que regresó a la isla. La última que dio fue en mayo a la conclusión del último partido de Liga. Ha sido una decisión personal del mexicano, que el año pasado se sintió muy sobrecargado en este aspecto. Aguirre sí ha aparecido en los medios esta semana, pero para entregar una camiseta a la actriz mallorquina afincada en México Mara López.

Ya se detectó en Aguirre un hastío por las ruedas de prensa en la recta final de la anterior temporada. Quería acabar rápido y hablar lo menos posible. Por supuesto está en su derecho, aunque seguro que al mallorquinismo le hubiera gustado oír a su entrenador. De todos modos las reglas del juego han cambiado y, por poner otro ejemplo, con Simeone ha pasado lo mismo este verano. El Cholo todavía no ha abierto la boca.

En cuanto a fichajes, siguen las negociaciones sin que se haya cerrado nada todavía. Tampoco hay novedades en cuanto a las salidas. Parados tanto Álex Alegría, que no está por la labor de irse de España -y también está en su derecho- como Mboula. No parece que vaya a haber nada inminente. Se esperaba un jugador esta semana, pero las negociaciones no se han culminado.

Por lo que se refiere al rival del Mallorca, el Athletic sigue con las dudas de Unai Simón, Iñigo Martínez y Raúl García -de igual forma que aquí está en la misma situación el canario Ángel-. Hasta última hora no se sabrá si están o no en condiciones de jugar. Unai Simón sí parece que vaya a estar listo, pero mañana domingo será sometido a una nueva prueba.