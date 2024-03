Aguirre: «La Liga nos da la vida y no estamos para tirar cohetes»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Girona que tiene clara cuál es ahora su prioridad: «Lo que nos da la vida es la Liga y no estamos para tirar cohetes. No nos podemos descuidar y desde el mismo momento en el que volvimos a Palma esa ha sido mi obsesión. La final de Copa ahora mismo la tenemos aparcada hasta que toque».

«El punto anímico de la plantilla está bien, el equipo está centradísimo. Vamos a ver nuestro estado físico, que es lo que más me preocupa. El Girona está estupendo y es incluso candidato al título con mucho orgullo. Viene aquí a por todas. Allí nos pasó por encima y desde el minuto uno tendremos que estar muy comprometidos si queremos intentar ganar o por lo menos puntuar», advirtió el entrenador mexicano.

Aguirre alabó a su próximo rival, al que el Mallorca eliminó en cuartos de final de la Copa, pero que les marcó cinco goles en la ida de la Liga: «El Girona ha sido fiel a su estilo y no ha cambiado nada en toda la temporada. Su esencia es tener la pelota, moverse mucho en medio campo y tratar siempre de jugar bien a fútbol. Su moral tiene que estar en todo lo alto, y por eso seguro que para ellos el partido de mañana va a ser muy importante».

«Ésta es la vuelta de la Liga y no podemos cometer los mismos errores que cometimos en Girona. No entramos bien al partido, perdimos la esencia y nos hicieron mucho daño. En la segunda parte estuvimos mejor, pero al final nos metieron cinco. Aprendimos la lección y no les vamos a dar tantas facilidades», aseguró.

El mexicano incidió sobre la situación física del equipo tras la eliminatoria de semifinales ante la Real Sociedad y destacó que «acabamos el partido muy tarde, al día siguiente no entrenamos porque consideramos que hacerlo en el campo rival podía interpretarse como una falta de respeto y luego nos tocó un viaje largo. Los veo bien, pero mi experiencia me dice que vamos a ir notándolo a partir del minuto 60 o 70. Se dan todos los factores para pensar que vamos a necesitar agotar los cinco cambios».

Aguirre eludió cualquier tipo de pregunta sobre la final de la Copa del Rey -«eso me preocupa ahora cero»-, aunque sí admitió que «mi red social es la calle y veo a la gente contenta e ilusionada. Yo trato de ser amable, pero ahora sólo pienso en la Liga».

Por último, sobre el estado físico de Maffeo, dijo que «tengo que estar parándolo. Va muy bien y tanto el doctor como él creen que van a poder acortar los plazos de recuperación. Ojalá podamos tenerlo pronto para poder contar con toda la plantilla».