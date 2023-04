El aficionado que le gritó en Mallorca «¡puto mono!» a Vinicius durante el partido disputado en Son Moix ante el Real Madrid el pasado 5 de febrero se mostró muy afectado en sus declaraciones esta mañana ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, y aseguró que en mallorquín la palabra mono tiene otra connotación.

Por su parte, el delantero del Real Madrid, que declaró mediante videoconferencia, admitió que en el campo no se dio cuenta «de nada», aunque con posterioridad sí lo vio y puntualizó que «por desgracia es algo que me ocurre en todos los estadios». «Por supuesto que me afecta», agregó el brasileño, que reconoció que el ambiente en Son Moix ese día «no era más crispado que en otras ocasiones».

El aficionado de 21 años, al que el Mallorca ha retirado tres años su carné de abonado, le dijo a la jueza que la palabra exacta no fue mono, sino moneot, que en mallorquín no tiene un significado racista, sino que se equipara a un insulto similar a tonto. El joven acudió encapuchado al juzgado para evitar ser reconocido. Al salir, tras haber prestado declaración, se refugió en unas instalaciones anexas junto con su abogada para evitar el acoso de los medios de comunicación.

La prueba más consistente que se tiene contra el acusado es un audio registrado por una cámara de DAZN, la plataforma que emitió el partido Mallorca-Real Madrid, en el que se escucha a un aficionado llamarle a Vinicius «¡puto mono!». La identificación visual del joven de 21 años fue posible al sincronizarse el audio con las imágenes grabadas por la Unidad de Control Organizativo (UCO) instalada en el estadio de Son Moix y que registra todos los movimientos que se producen en las gradas del recinto.

Al estar acusado también de insultos similares al delantero del Villarreal Samu Chukwueze la representación legal de LaLiga, que se ha personado en el caso como acusación personal, junto al Mallorca, ha solicitado que se acumulen las dos causas en el mismo procedimiento.