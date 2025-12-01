El acusado de abusar sexualmente de su sobrina en Palma la tenía amenazada: «Si buscas novio te mato»

Un hombre se enfrenta a 13 años de prisión por supuestamente abusar sexualmente de su sobrina menor de edad en el domicilio de la bisabuela de la niña, ubicada en Palma. Los hechos, que tuvieron lugar entre finales de 2021 y principios de 2022, dejaron graves consecuencias mentales a la víctima.

Según el relato de la madre de la menor durante el juicio de este lunes en la Audiencia Provincial, el procesado tenía amenazada a la menor de 11 años para que no contara los hechos a nadie. «No puedes decir nada porque iría a la cárcel y a ti te llevarían a un centro», le llegó a decir.

Además, el acusado también le profirió graves amenazas de muerte. «Si buscas novio te mato. Tú eres muy guapa», le dijo el varón, que durante el juicio ha negado tajantemente los hechos. Ahora se enfrenta a una pena de prisión por delitos de agresión sexual y lesiones psíquicas.

La madre de la víctima ha señalado que desconoce las razones por las que el varón abusaba de su hija, aunque sí ha apuntado que le tuviera «rabia» por rencillas familiares. Por su parte, el hombre ha insistido en que antes de los hechos enjuiciados su sobrina era como una hermana.

Una psicóloga que trabajaba en el colegio de la niña ha explicado que la menor contó a unas amigas lo sucedido y ellas, a su vez, se lo trasladaron a sus profesoras. En una entrevista posterior fue cuando la menor confirmó los supuestos abusos.

Las profesionales que atendieron y trataron a la niña han señalado que se sentía «triste» y «amargada» y que igualmente mostraba sentimientos de asco. También mostró sentimientos de culpa por haber contado los hechos. Dos forenses ha confirmado la existencia de lesiones psíquicas.

El juicio ha quedado este lunes visto para sentencia. El Ministerio Público pide que el hombre sea condenado a 13 años de prisión por agresión sexual y lesiones psíquicas, considerando, entre otras cuestiones, que la declaración de la víctima es «esclarecedora» por «espontánea» y «coherente».

La defensa reclama la absolución, apuntando a que la declaración de la menor no es «ni creíble ni verosímil». Para la letrada, el relato de la víctima está contaminado por abusos sufridos por su hermana y «lleno de incongruencias».