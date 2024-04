Vox retrata a PSOE y UGT: «Ellos se lo gastan en mariscadas, nosotros en luchar contra la despoblación»

La izquierda ha vuelto a atacar al vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, por el gasto que conlleva la nueva Dirección General de Despoblación. En un debate torticero, que ha aprovechado para llamar al de Vox «el rey de los chiringuitos», la izquierda ha dado a entender que, tras la llegada al poder, Nolasco ha engordado su departamento con nombramientos a dedo.

Tanto es así que el propio vicepresidente iba a solicitar una comparecencia a petición propia para aclarar el asunto y zanjar la manipulación mediática de la izquierda capitaneada por el PSOE. Si bien, no le ha dado tiempo, porque en el pleno de este viernes, el diputado socialista, Darío Villanueva, le ha preguntado sobre ello.

👉 La izquierda ataca al Gobierno de Aragón para tapar su corrupción con el caso #Ábalos, #Koldo y el mayor ataque a la democracia española, que es la ley de #Amnistía 🟢 No lo van a conseguir 🟢 pic.twitter.com/hD8Dmt8N8y — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) April 3, 2024

Nolasco ha defendido ante la Cámara que las críticas del PSOE son «absurdas», dado que, la creación de las 39 plazas de funcionarios (y no 42 que dice la izquierda), aparecen en la publicación de los presupuestos aprobados para este año 2024.

Once de las cuales están destinadas a suplir la carga de trabajo creciente en la Dirección General de Justicia, pues hay que tener en cuenta que el objetivo de vicepresidente es, entre otros asuntos, el aumentar el número de juzgados en la comunidad.

Así como 28 nuevas plazas de funcionarios para la nueva Dirección de Despoblación, que está al frente Juan Manuel Hernández Simón, que requiere, en consecuencia, una nueva estructura departamental, la cual ejerce sus funciones a través del Servicio de Planificación, Coordinación y Estudio de Políticas Demográficas y Poblaciones y del Servicio de Gestión y Fomento de Políticas Demográficas Poblacionales.

La lucha contra la despoblación en Aragón es uno de los pilares del actual bipartito de Gobierno, conscientes del problema crónico que afronta la comunidad, que tiene la mayoría de su población concentrada en Zaragoza.

Gasto de despoblación en Aragón

En Aragón, puede entenderse las críticas del PSOE sobre el gasto a la luz del presupuesto que cuenta la Dirección General de Despoblación. Un campo abandonado por el anterior Ejecutivo que ha pasado de «0 a 23 millones de euros», en palabras de Nolasco.

«Ustedes saben de sobra que necesitamos funcionarios», ha indicado, criticando la «falta de respeto2 del PSOE que con sus críticas llama «chiringuiteros» a los funcionarios que «trabajan por un gran drama, como es la despoblación». A día de hoy, además, todavía no se ha llenado ninguna de las plazas creadas, y ha incidido que la partida de dinero que no se ejecute con la contratación «se devolverá».

Vox: metáforas de mariscos

Si bien, la exposición no ha quedado ahí. En una exhibición de ingenio, el vicepresidente ha salido al paso de su segunda intervención, con un monólogo señalando a uno de los diputados socialistas, Daniel Alastuey, quien ha pasado toda su vida ligado a la UGT en Aragón, como Secretario General de la UGT hasta el año pasado. El motivo se debe a que los sindicatos también criticaron el gasto de la consejería de despoblación en Aragón.

«¿Mejor que no haya nada para la despoblación y que caminemos atrás, como los centollos? ¿O es mejor que vuelvan a ponerse rojos, como los carabineros, cuando el señor Lambán dice que no hay un problema para la despoblación para el PSOE?», ha comenzado.

«Y los sindicatos del PSOE, van a hacer pinza, como un bogavante, para que no salga adelante este nuevo área? Mire, señor Alastuey, yo le aseguro que en esta nueva Dirección General de Despoblación no sobra ni el pelo de una gama», ha continuado. «Sr. Alastuey, igual a usted no le gusta el marisco, pero usted sabe que la afición de muchos sindicalistas de UGT y CCOO es el marisco, y además no sé por qué, porque además produce gota en cantidades ingentes», ha añadido.

«Miren señores de los sindicatos de izquierda y del PSOE, nosotros no podemos escondernos en materia de despoblación, en nuestra concha, como una ostra o una almeja de carril. Para lo que entiendan, que son expertos en la materia, esto no es como cuando uno va a una marisquería y pide una mariscada al alzar. Si no que todo lo que estamos haciendo lo estamos llevando a cabo con un criterio estricto y objetivo», ha concluido.