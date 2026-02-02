Último debate en Aragón: Azcón exige a Alegría disculpas por sus «mentiras» como portavoz del Gobierno

Jorge Azcón ha instado a la socialista Pilar Alegría a disculparse por sus «mentiras» en su etapa como portavoz del Gobierno. El candidato del PP a la Presidencia de Aragón ha reprochado a la ex ministra que aún no haya sido capaz de pedir perdón por el «bulo» de la «bomba lapa» de la Guardia Civil para acabar con Pedro Sánchez.

«No dice una verdad, señora Alegría, ni lo ha hecho cuando ha sido portavoz del Gobierno de España», ha reseñado el líder popular a la ex ministra durante el segundo debate celebrado entre los ocho candidatos a la presidencia regional que ha acogido la televisión pública aragonesa.

Ha sido precisamente durante el desarrollo del primer bloque del debate, donde cada uno de los presidenciables debía defender su postura sobre el modelo económico e industrial de la región, cuando se ha encendido la controversia entre los dos llamados a liderar la región: Alegría y Azcón.

El líder popular, al ser interpelado por la ex ministra, le ha acusado de faltar a la verdad durante toda su campaña. En concreto, ha recordado que cuando estuvo al frente de la portavocía del Gobierno dio pábulo a las acusaciones contra un presunto atentado del Instituto Armado contra el presidente socialista Sánchez.

«Todos los aragoneses saben que usted ha dicho mentiras tan gordas como aquel bulo de la Guardia Civil con una bomba lapa y que aún no ha pedido perdón por ellas», le ha echado en cara duramente el candidato del PP.

El bulo de la «bomba lapa»

Lo cierto es que el pasado mes de mayo, la entonces ministra de Educación Pilar Alegría fue una de las integrantes del Consejo de Ministros que se hizo eco de una falsa acusación contra la Benemérita en la que preveía, supuestamente, atentar contra el presidente Sánchez.

Según la socialista, varios agentes de la Guardia Civil, en conversaciones de Whatsapp, habían amenazado con colocar una «bomba lapa» bajo el coche del jefe de Ejecutivo.

Junto a ella, también se hicieron eco de estas acusaciones tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero y el ministro Óscar López. Todos ellos, no dudaron en dar por válidas ñas informaciones e incluso, alimentaron en los medios la noticia fake.

A los días de conocerse el «bulo», se dio a conocer su falsedad. Pudo comprobarse que todo partía de un diálogo entre el ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y estaba sacado de contexto. La realidad fue que esta misma persona, señaló temer por su propia vida y que podría ser él la víctima de que le pusieran una bomba lapa.