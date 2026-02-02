El debate electoral de las elecciones de Aragón se celebra hoy, 2 de febrero, y reúne a los ocho candidatos que pelearán el próximo 8 de febrero por la presidencia de la región. Este debate será una oportunidad clave para conocer en directo las propuestas y posiciones de los candidatos sobre temas clave como economía, sanidad, educación y políticas locales.

El debate, que podrás seguir en streaming a través de OKDIARIO, se dividirá en tres bloques temáticos (economía, políticas sociales y pactos, y regeneración democrática) de 20 minutos cada uno.