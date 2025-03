La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), se sincera ante los micrófonos de OKDIARIO y concede su entrevista más personal hasta el momento. En el salón del hemiciclo autonómico, Fernández reflexiona sobre el sentido de la política, el papel del Parlamento y de su experiencia como mujer, frente a una izquierda que ha tratado de deslegitimarla desde que tomó posesión de su cargo como segunda autoridad de Aragón.

La presidenta de las Cortes no esquiva las preguntas y habla alto y claro sobre la tramitación de los Presupuestos Generales de Aragón, al opinar que «no son un capricho, sino una obligación». «Tenemos que intentar llegar a un acuerdo todos para tener presupuestos, La sociedad los necesita, las empresas, todos los departamentos», señala. «Yo confío en que sí que los va a ver, se tiene que reflejar la mayoría de derechas que salió en las urnas», reflexiona lanzando un mensaje claro tanto al líder del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, como a sus propias filas.

Marta Fernández: «Estuve años sin votar»

PREGUNTA.- ¿Cómo fueron sus inicios en política?

RESPUESTA.- Yo llevaba mi vida normal, incluso en 2012 dejé de ir a votar. Me sentía huérfana política, como le pasaba a mucha gente. El partido llevaba sólo dos años fundado… «Éramos cuatro locos», como dice el presidente Abascal. Mi periplo con Vox comienza a finales de 2016, cuando contacto con ellos y me dicen que en Aragón todavía no tienen sede, que pregunte por Santiago Morón.

Los comienzos fueron muy duros. Empezamos a hacer reuniones a las que íbamos 4, después 12, 30… hasta que en 2019 experimentamos un boom. Todos luchábamos por llevar a Abascal al Congreso para que, en lugar de hablar con un megáfono y sobre una caja de fruta, lo hiciera en la tribuna, queríamos tener su voz.

«No se me puede pedir que no sea de Vox»

P.– ¿Cómo se lleva vivir en esta Cámara un apartheid político? Presidenta, recibe muchísimas críticas…

R.- Las críticas comenzaron desde que tomé posesión por ser de Vox. Inaudito que, en el siglo XXI, me criticaran por mis pendientes y por mi vestido. Si fuera de otro partido, hubiese sido acoso, machismo…

Trato de llevar de la mejor manera la representación institucional, como lo hacen mis otros tres compañeros de Vox, tanto en Castilla y León (Carlos Mollán), en Valencia (Llanos Massó) y en Baleares (Gabriel Le Senne).

Tiene que quedar muy claro, hay que conjugar el papel de presidente, por el de diputado, pues tenemos este cargo por tener un acta. Nos han elegido en las urnas. No se nos puede pedir que dejemos de pertenecer a unas siglas políticas.

«La exposición de Goya es un éxito»

P.- ¿Qué ha cambiado en las Cortes de Aragón desde que es presidenta?

R.- Yo siempre digo que ésta es la casa de todos los aragoneses. Como presidenta, tengo varias funciones, como que el Parlamento cumpla con su función de control a gobierno y su función legislativa.

Desde mi Presidencia, se han mejorado las condiciones y entornos laborales, se han sacado oposiciones que llevaban sin ser convocadas 40 años a fin de rejuvenecer el personal de la casa (un 60% era mayor de 56 años).

Además, se ha impulsado una de las mejores exposiciones artísticas que existen actualmente en Aragón dedicada a Goya, del museo al palacio. Se ha conseguido, en lo que llevamos de año, atraer al palacio de la Aljafería a más de 70.000 personas… Vamos, que se han hecho cosas.

«En política hay que cambiar dinámicas»

P.- ¿Qué cree que debería cambiar de la actividad parlamentaria?

R.- Hay una gran desafección política. El Parlamento puede ser mucho más productivo. Actualmente, la mayoría de las iniciativas que se aprueban van a un cajón, porque no tienen carácter vinculante al no tener carácter de ley. Yo invertiría la sesión de control, y le dedicaría un día entero. Y, en la sesión de impulso, destacaría aquellas iniciativas con más relevancia.

Además, todos llegamos a la conclusión entre todos los presidentes parlamentarios de que hay una falta de respeto institucional total hacia los miembros de la mesa y la presidencia.

P.- Presidenta, es muy querida en la calle. ¿Los políticos deberían pisar la calle y, dependiendo de la reacción, meditar su permanencia?

R.- En el caso de Pedro Sánchez, él no puede salir. Yo sí, a mí me piden fotos.

«La mujer no está mejor sola»

P.– Es la única que ha plantado cara, desde un cargo institucional, a la ex ministra de Igualdad Irene Montero cuando visitó Aragón para un encuentro en defensa del aborto, siendo todavía ministra, y en plena polémica de la Ley del sólo sí es sí…

R.- A mí, personalmente, no me apetecía saludarla. Como mujer me parecía inaceptable que, la, teóricamente, mayor defensora de las mujeres, hubiese aprobado una ley que estaba poniendo en la calle a miles de agresores sexuales y a pederastas.

Pero desde mi función institucional, yo estuve en la rigurosa línea de saludo. Ella paró a 30 metros su furgón, y fue andando en actitud chulesca. Le di los buenos días y la bienvenida. No le di la mano, pero tampoco consta en ningún código que deba mantener un contacto físico.

Qué me van a decir unas mujeres que gastan miles de millones en lo que nosotros llamamos chiringuitos, porque es verdad. ¿En qué están ayudando a las mujeres? En el ámbito doméstico, han sido asesinados 9 menores en 2024… la mayor cifra desde 2003. La mujer no está mejor sola. La mujer como mejor está es como ella decida estar.

P.- Su equipo es 100% femenino. ¿Qué le parecen las cuotas?

R.- Estoy en contra de las cuotas. Queremos que se valore el mérito, la capacidad de la persona. No su sexo. Yo tengo a los mejores conmigo, un equipazo.

«Tengo profunda fe a la Virgen»

P.- ¿Cuál es el objeto favorito de su despacho?

R.- La Virgen del Pilar. Soy muy devota de la Virgen, es nuestra Madre Universal y la patrona de la Hispanidad. Le tengo una fe desde siempre. Con la Virgen del Pilar en aragonés sucede algo. Hasta los que no creen en nada, le piden.

P.- ¿Cree que los políticos católicos deberían salir del armario? Si no, a veces, se producen situaciones absurdas como es renegar de nuestra fe.

R.- Creo que no se quedan muchos en el armario. El problema es que la propaganda en contra es mucho mayor, y los titulares son siempre tirar una cruz. Pero si luego sales a la calle, te das cuenta de que no quieren que quiten cruces.

Hay una agresión a nuestra fe que no se quiere reconocer públicamente. Lo veo en Nigeria, por ejemplo. La mayoría de los perseguidos son negros, pero, como son católicos, no importa.

Es lo mismo de siempre, como dice Abascal. Si el negro es de Vox, es un racista, y no vale. Si un homosexual es de derechas, es homófobo, y no vale. Si es una mujer, tampoco. Y así…