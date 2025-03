Vox sobre las negociaciones de los Presupuestos con el PP en Aragón: «El teléfono sigue sin sonar»

Mientras Partido Popular (PP) y Vox han llegado a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos en Murcia y Comunidad Valenciana, no parece que en Aragón vaya a suceder lo mismo, al menos de una manera tan inminente. La escenografía entre los líderes de ambos partidos en esta comunidad no es de estrechamiento precisamente, pese a que a nivel nacional se esté tratando de sacar adelante las cuentas.

De hecho, el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reconocido este miércoles que su «teléfono sigue sin sonar». Según el mismo ha afirmado, la última vez que mantuvo un encuentro con el presidente Azcón fue en diciembre, al margen de la reunión que mantuvieron con motivo de la propuesta de eliminación del criterio de orografía y población para diseñar una nueva financiación autonómica. Desde entonces, no habrían vuelto «a hablar nada», ha señalado.

PP y Vox: ¿Presupuestos en Aragón?

Por su parte, este pasado martes, Jorge Azcón al ser preguntado por los presupuestos afirmó que en Aragón tenían su «propio tiempo» y su «propio criterio», poniendo como condición que para que hubiera «acuerdo» tenía que existir «un mínimo común denominador que pase por las políticas de quien ganó las elecciones».

A este respecto, Nolasco ha ironizado sobre lo que considera que las «nuevas posturas» de PP respecto a la inmigración ilegal y el Pacto Verde: «Me produce mareos. Es para tomarse una bioramina».

La inmigración: línea roja de Vox

Nolasco ha recordado el contexto previo a la ruptura del Gobierno autonómico, en relación a las posturas enfrentadas sobre el acogimiento de más menas en Aragón: «Azcón iba a votar que no en la Conferencia Sectorial para atraer a inmigrantes ilegales con dos excusas para no decir que estaba en los brazos de Vox, que eran no admitir más menores no acompañados si se sobrepasaba el cupo y si Cataluña acogía menos menores que los que le correspondieran».

«En principio iba a votar que no con esas dos excusas, para no decir que lo hacía porque sus socios de Vox se lo habíamos pedido», pero «entonces llama Feijóo y le dice ‘que tienes que coger los inmigrantes ilegales’, y nos fuimos del Gobierno», ha expresado al recordar su línea roja.

«Si han recapacitado y creen que la seguridad de los aragoneses tiene que estar por encima de todo lo demás, muy fácil, que cojan y nos llamen y nos digan, ‘oye, que vamos a poder acordar algo sobre ese tema, que es verdad que nos hemos dado cuenta ahora, nos hemos caído del caballo como San Pablo y hemos visto que evidentemente es verdad que hay que traer cero menas a Aragón’ –ha continuado–. A partir de ahí nos sentaremos y empezaremos a negociar todo lo demás, pero esa llamada no se ha dado».

Azcón sobre los menas en Aragón

Si bien, este mismo miércoles y a la misma hora, la consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, ha dado un rueda de prensa para reafirmar la postura del Gobierno de Aragón ante la negativa de acoger más menas tras la aprobación del decreto ley aprobado el martes por el Ejecutivo de Sánchez.

Susín ha trasladado que no Aragón no va a colaborar en el reparto de menas (en la línea con el resto de comunidades del PP) y que desde el Gobierno de Azcón se está preparando con los servicios jurídicos un recurso ante el Tribunal Constitucional contra dicho decreto ley.

Susín ha cuestionado qué sucederá en el hipotético caso que Cataluña proceda a ejecutar procedimientos de expulsión y saque de su territorio, dudando si serán introducidos por la frontera de Aragón a Binéfar, Celles, Maella…: «¿Los expulsarán a nuestras fronteras?», ha espetado.

En este sentido, Susín ha reconocido que «el sistema está desbordado por la falta de política migratoria de puertas abiertas del Gobierno de España por la llegada masiva de personas migrantes menores y mayores de edad».

«Nos vamos a ver perjudicados en favor a los intereses de Sánchez», ha denunciado. «Se está diseñando una España a dos velocidades por parte de aquellos que no quieren formar parte de ellos».