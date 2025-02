Luis Martín, presidente de AJE Zaragoza: «El que quiera emprender, que no se ande con medias tintas»

Luis Martín ha cumplido un año como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Zaragoza. Este inventor y emprendedor aragonés fundó, junto con Jorge Mata y Ester Borao, la Academia de Inventores, mucho más que un lugar donde aprender ciencia. En poco tiempo, de la mano del Grupo Edelvives, se ha convertido en un referente de la metodología STEAM en toda España. Además este joven está inmerso en el proyecto de hostelería de Grupo Laminero, del que es inversor, y que cuenta con varios restaurantes tematizados en la capital aragonesa.

OKDIARIO conversa con Luis Martín sobre los riesgos que conlleva emprender, las claves para llevar a puerto una idea o los mitos urbanos sobre qué es AJE.

Talento y oportunidades

PREGUNTA.- ¿Cómo has hecho para triunfar siendo tan joven en este mundo tan difícil?

RESPUESTA.- No tengo una fórmula mágica. Si te gusta trabajar para ti y tienes ideas, luchas para que salgan adelante. Los inventores y los emprendedores tienen eso en común. Aquí en Aragón somos muy cabezotas…

Emprender es dar vida a lo que tienes en la cabeza te cueste lo que te cueste. A veces te puede costar demasiado… Los emprendedores tenemos mucho riesgo.

P.- ¿A qué crees que se debe el talento que hay en Zaragoza?

R.- En Zaragoza, como en todo Aragón, somos gente que lucha por sus ideas. Muchos inventos famosos han surgido aquí. Si bien, creo que somos los eternos olvidados porque gran parte de este talento está oculto. Hay que salir de la cueva, y la digitalización nos brinda esta oportunidad.

En estos últimos años, empresas de fuera nos han tenido que decir que efectivamente somos una tierra de innovación, energía y talento. Como empresario, yo intento ser un referente para demostrar que puedes cumplir tu sueño y vivir de él, aunque te dé muchos quebraderos de cabeza.

En Aragón, puedes tener una empresa top a nivel nacional, como sucede en nuestro caso con Academia de Inventores.

P.- ¿Qué son las competencias STEAM que vosotros impulsáis en vuestra academia y que ahora están muy de moda? Sin ir más lejos, Zaragoza está celebrando el primer Congreso de Nacional de Educación STEAM y tú eres uno de los socios impulsores…

R.- Lo que buscamos en ese congreso es democratizar el concepto de STEAM. Lo que representa STEAM es una serie de disciplinas, como son la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas, aplicadas a unos valores de trabajo diferente a los que nos enseñan en los colegios. Es decir, en lugar de estudiar el libro de memoria, el alumno con este método practica, se equivoca y aprende. Además de hacerlo en grupo. El salto es que el niño sea también creador.

En Aragón necesitamos más de 10.000 puestos de trabajo de perfiles de calidad con capacidades digitales. Por eso, debemos ser conscientes de las edades más tempranas para favorecer estos perfiles.

P.- Ahora muchos jóvenes no quieren arriesgar, prefieren ser funcionarios, tener un sueldo fijo…

R.- La juventud cada vez está más desesperada en independizarse y tener un trabajo seguro, lo que les lleva a formarse casi con presión en lo digital. A día de hoy, no somos conscientes de los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA). Nuestro objetivo desde AJE o desde la Academia de Inventores es formar estos perfiles.

P.- Te veo muy optimista con la IA. ¿Y sus contras?

R.- Si algo cambia es porque hay una opción mejor. La tecnología ha venido para quedarse y va a trastocar cualquier sector que toque. Es luchar contra lo inevitable. Quien la use va a optimizar sus procesos. Esto es innegable. Es un dato objetivo…

Quejarse no va a solucionar nada. Lamentablemente sectores tradicionales, con dificultades para la digitalización, están en decadencia. Tal vez en unos años, estos oficios, como pescadero o carnicero, vuelvan a ser muy valorados.

P.- Parece que los complejos nos están haciendo perder trabajos que sustentan el día a día. Hay que ponerlo en valor…

R.- Cuando como sociedad demandamos algo, luego no nos podemos quejar. Ahora hay que dar una vuelta de tuerca a algunos negocios. En la mano de ellos está no resignarse.

P.- ¿Qué le dirías a aquellos que creen que la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) es un grupo sólo para niños bien?

R.- Mi madre es peluquera y mi padre es técnico de aire acondicionado. De broma, en el colegio decía «yo vivo del aire y por los pelos»… [risas]. Los emprendedores, cada día más, representan el trabajo, el esfuerzo y empezar desde abajo.

Seguramente los que vienen de cuna no están en AJE, porque el camino del emprendimiento lo habrán tenido un poquito más fácil. Precisamente AJE es una asociación para que la soledad que implica emprender se viva de una manera acompañada. También el fracaso. A veces los proyectos no salen, pero alguien ha podido pasar por esa situación, ha luchado y te cuenta que al tercero factura un millón de euros.

P.- ¿Qué recomendación le darías a aquel que quiere emprender?

R.- Que busquen a gente que haya hecho algo similar, y que le pidan consejo. Por un café nadie te va a cobrar… Y una advertencia: si quieres emprender, ve a por todas. No sirven medias tintas. El nivel de compromiso y de responsabilidad es como tener un hijo. Si no te lo tomas así, las posibilidades de quemarte en el camino y que sientas que has perdido el tiempo, es peor. Emprender es una aventura con mucho riesgo, pero si lo consigues, te levantarás cada mañana con los ojos brillantes de emoción.