Azcón regala un ramo de flores a una mujer que dio a luz en Catarroja: «Tu hijo trae esperanza»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha tenido un precioso detalle con una mujer que dio a luz en el municipio valenciano de Catarroja. El líder ha enviado un ramo de flores a Aylen, con un mensaje que se ha hecho viral: «Tu hijo trae esperanza», ha expresado él mismo en sus redes sociales.

Las labores de ayuda realizadas por los voluntarios aragoneses en Catarroja están siendo muy fructíferas. Hace una semana, conocíamos el emotivo testimonio de Aylen, una mujer embarazada que agradecía a estos voluntarios la limpieza de la calle donde vive.

«Me tiré tres días encerrada en mi casa. Estoy a punto de dar a luz…», explicaba emocionaba a las cámaras. «Anoche me encontraba mal, llamé a un contacto de Aragón. El chico estuvo aquí al cuarto o quinto día, y me ofreció una ambulancia a mi disposición. A media noche, me mandó la ambulancia para que me revisaran. Lucas, va a ser un poco aragonés».

«Nace mañana en la mañana. Estamos deseando que llegue, porque ya lo podremos traer por lo menos a una calle que no tiene basura ni foco infeccioso ni ratas. Los voluntarios de Aragón, con tractores, fueron los que quitaron todo. Como yo, aquí han mucha gente agradecida de corazón», expresaba con lágrimas en los ojos.

Pues bien, su hijo ha nacido según lo previsto. El bebé ya está con su madre y el resto de su familia en su casa y Jorge Azcón ha querido tener un detalle con ella. De hecho, según pudo saber OKDIARIO, el presidente se ha desplazado en al menos dos ocasiones de incógnito a este municipio para supervisar las labores del operativo.

Miembros del puesto de mando operativo de Aragón, ubicado en Catarroja, le han hecho llegar a primeras horas de este jueves, según hemos podido saber, un ramo de flores de parte del presidente.

El ramillete iba acompañado del siguiente mensaje: «Una nueva vida es el mejor anuncio para confirmar la recuperación de esta querida tierra hermana».

El nacimiento de Lucas, en Catarroja, trae ilusión y esperanza en medio de la tragedia de la DANA.

Catarroja: un operativo a la altura

Desde el sábado 2 de noviembre, todos los efectivos de la red de voluntarios de Protección Civil de Aragón se encuentran apoyando al puesto de mando operativo de la Comunidad, ubicado en Catarroja, municipio de la comarca de l’Horta de Valencia.

El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón es Jorge Crespo, como experto nacional para el asesoramiento ante esta emergencia. Aunque el mando corresponde al Ayuntamiento, se decidió que Crespo fuera quien coordinase todo el operativo.

En cuanto a los efectivos aragoneses, son unos 200 efectivos que trabajan sin descanso en la retirada de lodo, vehículos, así como en la limpieza y baldeo de las calles o en la revisión de tuberías, alcantarillado y colectores para evitar que no se produzcan atascos con el barro.

También según hemos podido comprobar OKDIARIO desde el terreno, el pequeño municipio continua luchando con la suciedad. El lodo sigue intacto en casi 200 garajes de Catarroja, impidiendo no sólo el rescate de los vehículos sino además suponiendo un riesgo estructural para los edificios.

En el municipio de Catarroja actualmente hay 557 garajes (afectados por la DANA) y aún hay 200 en situación crítica. Una circunstancia que comparten muchos de los municipios afectados por la DANA.