El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado en dos ocasiones la localidad valenciana de Catarroja, una de las localidades más afectadas por las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre por la DANA. El presidente lo ha hecho de incógnito durante dos domingos consecutivos.

Según ha podido saber OKDIARIO, la decisión de Azcón de desplazarse el domingo 2 y 10 de noviembre a Catarroja sin avisar a los medios de comunicación ha tenido como propósito no entorpecer las labores de recuperación y limpieza llevados a cabo por el dispositivo del 112.

Azcón habría quedado impresionado por la magnitud de la tragedia en Catarroja, tal y como explican a este medio fuentes cercanas al presidente. Así como por el compromiso de todas las personas implicadas en el operativo coordinado por el 112 y por la solidaridad de los voluntarios.

Este mismo miércoles, el presidente aragonés ha agradecido en sus redes sociales la labor de voluntarios agricultores que han estado ayudando en Catarroja tras la DANA.

Albentosa, un punto clave para Catarroja

De hecho, Protección Civil ha hecho de la localidad turolense de Albentosa un punto de apoyo y avituallamiento fundamental para el operativo aragonés en Catarroja, dado que se han ubicado voluntarios con el fin de apoyar todo lo necesario para que el operativo aragonés desarrolle su trabajo.

Estos voluntarios se encargan de llevar las comidas de todo el operativo que se realizan en Venta del Aire hasta la localidad valenciana, de transportar a los operarios que se encuentran ubicados en otras zonas y de suministrar todas las necesidades que van surgiendo en el día a día del contingente aragonés.

Desde el sábado 2 de noviembre, todos los efectivos de la red de voluntarios de Protección Civil de Aragón se encuentran apoyando al Puesto de Mando Operativo de la Comunidad, ubicado en Catarroja, municipio de la comarca de l’Horta de Valencia. Se trata de más de 830 personas que en diferentes turnos acuden a la localidad valenciana y a la turolense para dar apoyo a todos los efectivos aragoneses que se están trabajando en la zona.

El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón es Jorge Crespo, como experto nacional para el asesoramiento ante esta emergencia. Aunque el mando corresponde al Ayuntamiento, se decidió que Crespo fuera quien coordinase todo el operativo.

En cuanto a los efectivos aragoneses, son unos 200 efectivos que trabajan sin descanso en la retirada de lodo, vehículos, así como en la limpieza y baldeo de las calles o en la revisión de tuberías, alcantarillado y colectores para evitar que no se produzcan atascos con el barro.

Esto último es lo que más preocupa ante la posible caída de precipitaciones intensas durante las próximas horas en esta zona.

La historia viral de una embarazada

Las labores de ayuda realizadas por los voluntarios aragoneses en Catarroja se están haciendo virales. Este martes conocíamos el emotivo testimonio de Aylen, una mujer embarazada que agradecía a estos voluntarios la limpieza de la calle donde vive.

💛❤️ “Lucas va a ser un poco aragonés”. Esta es la historia de Aylen, una vecina de Catarroja embarazada que agradece a los servicios de emergencias aragoneses. pic.twitter.com/3r1oe3HMV7 — Gobierno de Aragón (@GobAragon) November 12, 2024

“Me tiré tres días encerrada en mi casa. Estoy a punto de dar a luz…», explicaba emocionaba a las cámaras. «Anoche me encontraba mal, llamé a un contacto de Aragón. El chico estuvo aquí al cuarto o quinto día, y me ofreció una ambulancia a mi disposición. A media noche, me mandó la ambulancia para que me revisaran. Lucas, va a ser un poco aragonés».

«Nace mañana en la mañana. Estamos deseando que llegue, porque ya lo podremos traer por lo menos a una calle que no tiene basura ni foco infeccioso ni ratas. Los voluntarios de Aragón, con tractores, fueron los que quitaron todo. Como yo, aquí han mucha gente agradecida de corazón», expresaba con lágrimas en los ojos.

El almuerzo de Catarroja

Catarroja también ha saltado a los medios de comunicación de este miércoles por un almuerzo que se ha hecho viral en redes. Se trata de un almuerzo, o esmorzaret (como dicen los valencianos), que ha sido fotografiado y comparado con otro de 1957, inmortalizado en una fotografía tomada en Valencia, tras la trágica riada que acabó con la vida de más de 300 personas.

La imagen de Catarroja está protagonizada por un grupo de voluntarios y vecinos capitaneados por un bombero de Teruel desplazado a este municipio, en la que todos aparecen manchados de barro, pero sosteniendo una sonrisa con un chato de vino y unas cervezas.