Abascal a Feijóo tras acusarle de antieuropeísmo: «Es ofensivo, Vox defiende la verdadera Europa»

Santiago Abascal ha contestado Alberto Núñez Feijóo, tras acusarle de antieuropeísmo. A los pies de la Basílica del Pilar de Zaragoza, y minutos antes de que diera comienzo el mitin de la formación junto a Jorge Buxadé, Abascal ha calificado el ataque de este lunes por parte del líder del PP de «sorprendente», teniendo en cuenta que «Vox el único partido capaz de hacer la mayor convocatoria de partidos europeos».

Ante la ofensiva contra Vox que ha comenzado el PP en plena campaña europea (y sólo un día después de su manifestación en Madrid contra la amnistía), Abascal se ha referido al éxito de convocatoria del evento Europa Viva 2024, donde Vox recibió el respaldo, nada más y nada menos, de los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y de Hungría, Victor Orbán. Así como de la posible futura presidenta de Francia, Marine Le Pen, además del líder de Chega, el portugués André Ventura. Amén de la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, y del líder de la oposición de Chile, José Antonio Kast. Un acontecimiento sin parangón con el resto de partidos europeos, incluido PP.

De tal forma que Santiago Abascal, ante los medios de comunicación, se ha defendido de las acusaciones de este lunes al mediodía de Alberto Núñez Feijóo, pronunciadas en una entrevista a Onda Cero, incidiendo que «precisamente es Vox quien está defendiendo la verdadera Europa» y, por tanto, el «verdadero espíritu fundacional de la Unión», poniendo entre las cuerdas al PP quien indiscutiblemente, estando al frente de la portavocía Esteban González Pons, ha votado conjuntamente en la mayoría de las ocasiones en estos últimos cinco años con el PSOE.

Abascal vs. Feijóo: ¿antieuropeísmo?

Según Abascal, el espíritu fundacional de Europa se basa «en la soberanía de sus naciones, de unas fronteras fuertes que protejan la seguridad de las gentes en Europa, que protejan la prosperidad y la libertad de nuestras mujeres», así como «la prosperidad de la agricultura en nuestro campo y de nuestra industria».

Así mismo, Abascal ha considerado de «ridículo» al análisis de FAES este lunes, que se ha referido a Vox como «el seguro de vida de Sánchez», en un artículo titulado: Vox y la corrupción del conservadurismo. «Es bastante ridícula la posición de la asociación del señor Aznar, en este aspecto, porque lo que tendrían que explicar es porque el PP con el PSOE votan en Europa conjuntamente nueve de cada 10 veces», ha señalado el bilbaíno.

PP y PSOE: «La coalición rojiazul»

Tal y como han insistido en muchas ocasiones, los de Vox echan en cara al PP que se «movilicen» para «echar a Sánchez» cuando están votando conjuntamente, a los que se ha referido como la coalición «rojiazul»: «La gran coalición de populares y socialistas, la gran coalición rojiazul, ha votado conjuntamente en el 90% de las ocasiones durante estos cinco años».

No nos vamos a cansar de repetirlo hasta que lo sepa toda España: PSOE y PP son coalición en Europa y votan un 89% de las veces conjuntamente. ‼️ #NosVanAOír @Santi_ABASCAL 👇 pic.twitter.com/a8FPYTDV5w — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 27, 2024

Al tiempo que ha recordado la buena relación del PP con la todavía presidenta de la Comisión Europea y candidata por el Partido Popular Europeo (PPE), Ursula von der Leyen, advirtiendo que Vox no la apoyará llegado el caso. Tanto PP como PSOE «han votado contra Europa, contra las naciones europeas, contra la libertad de las mujeres europeas y la prosperidad, por lo que es el señor Feijóo, es quien tiene que dar y sus socios socialistas, dar explicaciones a Europa como debe», ha añadido Abascal.

«Esto es de lo que no quieren hablar en esta campaña, y aún no han contestado a esto. No están hablando de los problemas europeos, de las consecuencias de la Agenda 2030, no están hablando ni del pacto por la migración masiva, ni del Pacto Verde que arruina al campo, a la agricultura y a la ganadería. Esto es de lo que nosotros estamos hablando todos los días desde la política nacional», ha señalado.

Abascal ha subido más el tono advirtiendo, según él, que «el PP está tratando de estafar españoles, diciendo a los españoles en estas elecciones se va a Sánchez si les votan a ellos».

El ataque de Feijóo a Abascal

Ante la pregunta de por qué el PP habría vuelto a atacarles en un momento tan crítico como es la disputa de la hegemonía a Sánchez gracias a una posible alternativa conservadora, Abascal ha sido claro y directo en valorar las intenciones de los populares: «En estas elecciones están tratando de concentrar el voto diciendo a los españoles que su voto va a servir para echar a Pedro Sánchez. Yo creo que no se puede mentir a nuestros compatriotas de esa manera».

Abascal ha equiparado este último ataque en plena campaña europea, a la tendencia del PP en los anteriores comicios: «Es lo que le pasa en todas las elecciones, la única preocupación del PP lo vimos en las elecciones gallegas, era que se presentase Vox; en las elecciones vascas, su única preocupación era la desaparición de Vox; y, las elecciones catalanas, su única preocupación era quedar por encima de Vox».