Abascal: «Nosotros no somos el miedo, somos el futuro y la seguridad para las familias y para España»

Baño de masas de Santiago Abascal en Valencia, donde el líder de Vox ha protagonizado este domingo el acto más importante de lo que va de campaña para las elecciones europeas junto al cabeza de lista Jorge Buxadé, el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Barrera, y el responsable de Vox en la provincia de Valencia, Ignacio Gil Lázaro.

Ante un auditorio entusiasta, Abascal ha marcado pauta acerca del cambio que Vox pretende imprimir a las políticas europeas. Pero, sobre todo, en lo tocante a la inmigración. El líder de Vox ha defendido al inmigrante legal y trabajador, pero ha advertido que «el que venga exigiendo temas sociales y religiosos se va por dónde ha venido».

La cuestión de la inmigración ilegal ha sido uno de los ejes principales sobre los que ha versado la intervención, tanto de Santiago Abascal, como la de Jorge Buxadé. Este último, además, entre otras cuestiones, ha criticado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien ha acusado de «devastar la economía española». Y ha anunciado también que si es por ellos «Cofrentes y el resto de centrales nucleares se mantendrán generando riqueza e industria».

Santiago Abascal, que también se ha mostrado muy crítico con las políticas europeas del PP, ha tenido, sin embargo, palabras de reconocimiento para los populares en los territorios donde ambos partidos gobiernan juntos. Y, sobre todo, la Comunidad Valenciana, donde Partido Popular y Vox firmaron el pacto de Gobierno más rápido de cuantos rubricaron tras los comicios autonómicos de este 28 de mayo.

Abascal también ha hecho mención en su intervención tanto a la crisis abierta por Pedro Sánchez con el presidente argentino Javier Milei, como a la intención reiterada por Sánchez de reconocer el Estado palestino: «Le felicita Hamás y le dan las gracias los talibanes».

Pero, sobre todo, ha centrado su intervención en que el próximo 9 de junio habrá varias candidaturas, pero sólo dos opciones: «O la agenda 2030 de todos ellos o nuestra agenda patriótica. O el pacto verde de todos ellos o la agricultura nacional».

Y, también: «O el pacto por la migración masiva y las fronteras débiles, que defienden ellos o las fronteras seguras, la seguridad en nuestras calles y la libertad de las mujeres». Y ha advertido que en Vox no están «dispuestos a discriminar a los inmigrantes legales», pero ha dejado muy claro a los ilegales que «si vienen exigiendo temas sociales y religiosos, se van por dónde han venido».

También Jorge Buxadé a ha hecho referencia a la cuestión de la inmigración irregular y ha adelantado que si el bloque conservador, que Vox representa, tiene la mayoría, van «a obligar al PPE a cambiar la legislación de asilo».

Buxadé, además, ha rebatido que la inmigración irregular no se puede parar: «Se puede controlar si pones buenos muros, policías y les dices cumplid la ley». Y ha razonado que «si dejamos de dar ayudas a ilegales por no hacer nada, habrá dinero para ayudar a los pensionistas». «Nosotros no somos el miedo, somos el futuro y la seguridad para las familias y para España», ha dicho.

Por su parte, Vicente Barrera se ha referido a esta misma cuestión: «No podemos permitir que aquí venga gente sin saber quién viene». También Barrera es quien ofrecido una clara declaración de intenciones de cuál va a ser el modelo de campaña de Vox: «Vamos a recorrer toda España para contar la verdad de lo que está pasando». Y ha manifestado que en estas elecciones europeas: «Sólo hay dos posibilidades de votos: a Vox y al resto». «Da igual el que cojáis, porque ellos votan lo mismo en Europa», ha dicho.

Ha abierto el acto Ignacio Gil Lázaro, que se ha referido directamente a los comicios europeos de un modo contundente y claro: «El 9 de junio vamos a llenar las urnas».