Vox llena la plaza de Dos Hermanas, bastión socialista en Sevilla: «¡Griñán a prisión!»

Vox abarrotó en la tarde de este pasado domingo la plaza de Dos Hermanas, histórico bastión socialista en Sevilla y en Andalucía. El portavoz municipal de la formación y candidato a la Alcaldía nazarena, Adrián Trashorras, ha presentado la campaña Cuida lo tuyo, advirtiendo a los «medios de incomunicación» de que «cuanto más nos demonizan, más se vecinos se acercan a nosotros», y ha lanzado una proclama: «¡Griñán a prisión!».

El líder nazareno de Vox ha estado arropado en su ciudad por la diputada nacional Reyes Romero, el diputado autonómico Javier Cortés y el diputado provincial Rafael García. «Tenemos una gran oportunidad para cambiar las cosas», ha señalado Trashorras con la vista puesta en el horizonte de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Cabe reseñar que Dos Hermanas es uno de los feudos socialistas por antonomasia. Allí, el PSOE sólo ha perdido unas elecciones. Fueron las de 1979, las primeras municipales tras la dictadura. Entonces, ganó el PCE. El PSOE encadenaría luego diez mayorías absolutas consecutivas. Tras 39 años como alcalde, el socialista Francisco Toscano dio un paso al lado el pasado 2022.

El portavoz de Vox en Dos Hermanas ha querido transmitir a los vecinos su bagaje municipalista y sus propuestas de futuro en la plaza de La Mina con la presentación de la campaña Cuida lo tuyo.

Trashorras ha enfatizado que las diferentes propuestas de Vox para el municipio, «como la de establecer un centro de salud en Las Ganchozas, un conservatorio en Las Portadas o una pista de atletismo en Entrenúcleos», han llegado a los nazarenos, recalcando el mensaje de Vox por encima de las demonizaciones y las acusaciones de partido «ultra». Al final, otros partidos «acaban copiando nuestras propuestas», ha subrayado.

El candidato nazareno ha recordado que el desfalco de los ERE llevado a cabo «por los socialistas Chaves y Griñán» ha lastrado las políticas municipales. Casi 700 millones de euros saqueados. «El metro no llega hasta el centro de Dos Hermanas por culpa del latrocinio autonómico. No voy a dejar de recordarlo todos los días: ¡Griñán a prisión!», ha exigido.

‼️ "El PSOE toma a sus votantes por idiotas. Cuanto más nos demonizan, más vecinos se acercan a nosotros"@TrashorrasVOX en @Cuida_LoTuyo ⤵️ pic.twitter.com/rHNapay4kv — VOX Dos Hermanas (@Vox_2Hermanas) April 16, 2023

Además, Trashorras no ha dudado en combatir el fanatismo climático y ha remarcado la participación de Vox en Castilla y León como un ejemplo a seguir: «La ideología de género, la memoria histérica, la inseguridad… Son temas que en Vox hemos recuperado y hemos puesto encima de la mesa, porque no aceptamos ni sus dogmas ni sus falsas estadísticas. Dos Hermanas es la segunda ciudad de Sevilla y la octava de Andalucía y tenemos problemas muy concretos que no vamos a callar. Vamos a trabajar por ofrecer soluciones. ¿Quiénes son los políticos progres para querer callarnos?», se ha cuestionado.

Asimismo, el portavoz y candidato ha incidido en la propuesta de Vox de aumentar la plantilla policial: «Dos Hermanas merece avanzar y eso no contradice que defendamos sin fisuras nuestras costumbres y tradiciones», ha apuntado, apelando a la agricultura, la ganadería, la caza y la tauromaquia, sectores especialmente castigados por la «agenda globalista».

«Los políticos no crean empleo, lo crean los empresarios y los autónomos codo con codo con los trabajadores, y en Dos Hermanas tiene que haber el caldo de cultivo necesario para ese movimiento económico», ha manifestado el líder municipal de Vox.

Para concluir, Trashorras ha recordado la organización de las carpas informativas y ha apelado a los nazarenos a «cambiar las cosas» en los comicios del 28M.