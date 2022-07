Vox estalla tras la exclusiva de OKDIARIO sobre el despilfarro LGTBI del PSOE en Sevilla: «Falta ética»

Vox ha estallado tras las últimas exclusivas de OKDIARIO Andalucía sobre el gasto LGTBI del alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, durante el mes de junio. Más de 140.000 euros de todos los sevillanos invertidos en activismo ideológico que ha dado la puntilla final con un contrato de 2.000 euros que se ha llevado la activista trans del PSOE Carla Antonelli por una charla de escasos 20 minutos.

Por todo ello, la portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este viernes al alcalde Antonio Muñoz, que “priorice el gasto social frente al despilfarro ideológico”, tras publicar OKDIARIO Andalucía que el Ayuntamiento de Sevilla gastó 2.000 euros en una charla LGTBI de apenas 20 minutos de duración.

Al respecto, la portavoz de Vox ha manifestado que “no parece ético que, mientras miles de sevillanos no pueden poner el aire acondicionado, ni llenar el tanque de gasolina por los altos precios de la energía, mientras no pueden llenar el carrito de la compra y no llegan a mediados de mes, nuestro alcalde se gasta el sueldo de una familia en pagar una breve charla impartida, por cierto, por una diputada del PSOE”.

“No discutimos el origen del gasto, discutimos el destino del dinero, que se suma a los más de 140.000 euros que nuestro alcalde ha despilfarrado en propaganda LGTBI mientras los sevillanos lo están pasando muy mal. Desde Vox hacemos un llamamiento al alcalde para que frene todo gasto ideológico y destine ese dinero a reforzar el gasto social, a ayudar a las familias y a los trabajadores”.

Cristina Peláez ha apostillado que “nos duelen los más de 13 millones de españoles que se encuentran a día de hoy en riesgo de pobreza, el creciente desempleo o la inflación superando la barrera del 10%, una realidad que está en la calle pero de la que es ajeno el Gobierno socialista de Antonio Muñoz. No es ético ni moral que mientras los sevillanos nos apretamos el cinturón como nunca, este Ayuntamiento gaste como siempre”.

La portavoz municipal de Vox ha pedido a Muñoz que “mientras dure esta crisis, que anuncia un durísimo otoño e invierno para las familias, prescinda del gasto superfluo y reconduzca la inversión de dinero público para ayudar directamente a los que lo necesitan que, desgraciadamente crece en número. En épocas tan complicadas como las que estamos viviendo y están por venir, es cuando más se necesitan políticos a la altura de las circunstancias y en ese sentido, confiamos que Muñoz tenga más escrúpulos de los que hace gala su propio partido y ponga los intereses generales de los sevillanos por encima de sus siglas políticas”.